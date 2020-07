Vrolijke zomervakantie in Museum Speelklok

Utrecht - Tijdens de zomervakantie, nog tot en met 30 augustus, zijn er vrolijke activiteiten voor jong én oud te beleven in Museum Speelklok. Zo kunnen kinderen verschillende speurtochten doen en genieten de oudere bezoekers van orgelmuziek tijdens de Orgel Lunchconcerten.

Kinderen (en volwassenen) kunnen deze zomervakantie op zoek naar (orgel)beelden. Met de nieuwe Beeldzoeker gaan zij in de Museum Expeditie op zoek naar de beelden die in de Beeldzoeker staan afgebeeld. Naast de Beeldzoeker kunnen jonge bezoekers van Museum Speelklok in de zomermaanden ook speuren naar orgelaapje Toon. De mascotte van het museum verstopt zich op negen nieuwe plekken in het museum. Zo kunnen kinderen die de speurtocht al eens gedaan hebben, opnieuw op zoek naar het aapje.

Het kerkorgel van Museum Speelklok staat opnieuw centraal tijdens de reeks Orgel Lunchconcerten. Iedere woensdag in juli speelt, als onderdeel van Kerken Luisteren, een bekende organist op het Witte-orgel. Bezoekers kunnen vooraf hun ticket voor de orgelconcerten reserveren voor slechts €4,50 en een half uur lang genieten van prachtige kerkorgelmuziek. Na afloop van ieder orgelconcert is er in het museumcafé een luncharrangement te verkrijgen voor €8,50.

Naast deze activiteiten zijn er diverse andere activiteiten binnen én buiten het museum. De Speelklok Roadshow rijdt de hele zomer door de stad Utrecht om ook mensen buiten het museum van muziek en vrolijkheid te voorzien. Verder kunnen bezoekers in het museum muzikaal de zomer in met de gratis Muzikale Tour. De enthousiaste rondleiders brengen de zelfspelende instrumenten tot leven en vertellen de klinkende verhalen die achter alle instrumenten schuilgaan. Er kan door iedereen worden gedanst op oude klassiekers en de nieuwste zomerhits.

Museum Speelklok, Steenweg 6, tel. 030 - 2312789,

info@museumspeelklok.nl.