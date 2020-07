Berlijnplein wordt Stadscamping RAUM

Utrecht - In plaats van afreizen naar het buitenland, moeten veel mensen dit jaar kiezen voor een vakantie in eigen stad. Voor een echte ‘staycation-ervaring' kunnen bezoekers tot en met zondag 30 augustus terecht bij de jaarlijks terugkerende stadscamping RAUM op het Berlijnplein.

De feestelijke opening vond afgelopen weekend plaats. Daarna is de camping zes weken geopend voor iedereen in de stad die van het campingleven wil genieten. "Spelen doe je bij RAUM, slapen doe je thuis."

Vanaf afgelopen vrijdag is het hele Berlijnplein omgetoverd tot campingterrein. Van volleybalveld tot campingwinkel, van levensgroot Twisterspel tot een rondleiding over natuur in de vinex: deze zomer hoef je voor een heus campinggevoel niet de stad uit. Na het openingsweekend is er elke week voor alle leeftijden genoeg te beleven. Inschrijven kan via de website of, zoals dat hoort op de camping, via het prikbord bij de campingwinkel. Stadslab RAUM wil met de stadscamping een alternatief bieden voor mensen die dit jaar niet op vakantie kunnen, maar ook een laagdrempelige manier bieden om elkaar in de stad te ontmoeten.

Meer informatie en reserveren: https://raumutrecht.nl/event/stadscampingraum.