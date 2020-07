nieuwe technieken bij reizend lab in bieb

Utrecht - Het Reizend Lab in Bibliotheek Zuilen is dé plek om te experimenteren met nieuwe technieken. "Kom tekenen met de 3D-pen, een stop-motionfilmpje maken of robots programmeren. Je kunt er naar hartenlust uitvinden."

Meedoen kan van 24 juli tot en met 28 augustus elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur. Voor kinderen van 7-12 jaar. De toegang is gratis, wel reserveren via de bibliotheek. Foto: Ineke Boeter