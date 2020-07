Zomer Express komt eraan

Utrecht - Deze zomervakantie is er speciaal voor kinderen in de wijken Overvecht, Wittevrouwen, Zuilen, Kanaleneiland én Leidsche Rijn de Zomer Express. Elke week gaan ze vier ochtenden aan de slag met een sport en een cultuurvorm.

Samen in een groep kinderen van 6 tot en met 12 jaar werken zij toe naar een eindpresentatie. Voorbeelden? Denk bijvoorbeeld aan atletiek, muziek maken, circus. De Zomer Express is er voor alle kinderen, ook kinderen met een klein budget. Op vertoon van de U-Pas kan men gratis meedoen.

Het programma: Overvecht in ZIMIHC theater Stefanus van 9.30 – 12.30 uur

21 tot en met 24 juli: Atletiek en Muziek. Wittevrouwen in ZIMIHC theater Wittevrouwen van 9.30 – 12.30 uur

21 t/m 24 juli: Breakdance & Muziek. Zuilen in ZIMIHC theater Zuilen van 9.30 – 12.30 uur 21 t/m 24 juli: Basketbal en Muziek.