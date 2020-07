Utrechts schaakspel: aan zet met nijntje en Dom

Utrecht - De Domtoren als koning, verzetsheldin Trijn van Leemput als dame en de Utrechtse lieveling nijntje als pion. Het Utrechts Archief heeft met bewoners en organisaties een écht Utrechts schaakspel gerealiseerd voor alle Utrechters.

De bedenker, oud-gemeenteraadslid André van Schie, en de Utrechtse dichter Ingmar Heytze onthulden zaterdag het schaakspel in het bijzijn van de adoptanten. André van schie: “Het is echt ontzettend leuk dat nu alle Utrechters bij het Utrechts Archief kunnen 'Utrechtschaken'. Ik hoop dat het jong en oud aanzet om voor of na een spelletje ook binnen te gaan onderzoeken wat de betekenis is van de Utrechtse schaakstukken als Trijn van Leemput of Sint Maarten.”

Afgelopen oktober is Het Utrechts Archief een crowdfundingcampagne gestart voor een groot openbaar schaakspel met Utrechtse historische personages en gebouwen. Binnen een paar weken waren de schaakstukken uitverkocht. Op de schaakstukken en -velden zijn de namen vereeuwigd van alle 80 adoptanten die hebben meegeholpen dit schaakspel te realiseren. Daaronder zijn instellingen maar ook veel particulieren die de stad en schaaksport een warm hart toedragen. Vanaf nu is iedereen welkom om tijdens de openingstijden van de Expo van Het Utrechts Archief een potje te komen schaken. Het schaakspel staat op het plein van de voormalige Paulusabdij en Rechtbank van Utrecht.