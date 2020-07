Stukje levende geschiedenis schrijven

Stichting Gullie, de maatschappelijke cultuurplaats uit Utrecht, is een nieuw initiatief gestart, waarbij iedereen die dat wil uitgenodigd is om mee te doen met de Tijdcapsule 2020. Om zo samen een stukje levende geschiedenis te schrijven en ervaringen en belevenissen te delen, zodat deze niet vergeten worden.

van de redactie

Utrecht - "Begin dit jaar werd de wereld overvallen door een virus. Een ‘intelligente lockdown’ en ‘anderhalvemetersamenleving’ volgden, met ingrijpende gevolgen voor een ieders persoonlijke leven. Uniek in onze geschiedenis. Nu de maatregelen langzaam versoepeld worden en het afwachten is of er een tweede golf komt, kunnen we een balans opmaken. Daarom heeft Stichting Gullie het initiatief genomen om ieders ervaringen en belevenissen te delen in de ‘Tijdcapsule 2020’."

‘Tijdcapsule 2020’ is een digitaal platform waar iedereen die dat wil een bijdrage kan leveren om te laten zien of horen welke impact de coronacrisis op hun leven heeft gehad. Via film of video, verhalen of dagboeken, gedichten, dans, rap of muziek. Hier is speciaal een website voor gemaakt waar alle bijdragen per categorie op geplaatst worden. Er komen dagelijks nieuwe inzendingen bij.

Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen amateur of professional, ontstaat er een boeiende mix van beeld en geluid; van studio-opname of thuis ingespeelde liedjes tot een hardrockband, teksten van hoop op panden geprojecteerd, of dagboekverslagen en een gedicht recht uit het hart geschreven. Ook zijn er inmiddels bijdragen van Utrechtse artiesten en organisaties zoals de groep van Piekeren en muzikant Des van Es in samenwerking met de Utrechtse organisatie Lister.

Naast het plaatsen van berichten kunnen mensen ook een film of videobericht maken over hun ervaringen zodat deze opgenomen kunnen worden in een speciale documentaire. Deze documentaire is vanaf 20 september iedere derde zondagmiddag van de maand in Utrecht in de Salon van Weleer aan de Oudegracht 290 (werfkelder) te zien.

In het najaar wordt er van alle bijdragen een tentoonstelling gemaakt bij Salon van Weleer, waar de documentaire ook te zien is, samen met optredens en ontmoetingen met de makers. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen, zowel individuele personen als gezinnen, groepen of teams. Wie deel wil nemen, kan alle informatie te vinden via deze website: tijdcapsule2020.nl. Of door een e-mail te schrijven naar: info@tijdcapsule2020.nl. Een trailer van het project is te zien via deze link: www.facebook.com/tijdcapsule2020/videos/282946692946304.