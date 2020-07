Bestrijding koperdiefstal bij tramlijn: 750 volt stroom erop

Sinds vorige week zijn verscherpte beveiligingsmaatregelen van kracht op en langs de regionale tramlijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Wie vanaf dat moment overweegt koper van de bovenleiding af te halen, speelt met zijn of haar eigen leven. Op de koperdraden is namelijk 750 volt stroom gezet. Ook patrouilleren langs de tramlijn bewakers met honden.

Utrecht - Aanleiding voor deze actie is een incident met koperdiefstal van een deel van de bovenleiding uit de tramlijn in Nieuwegein-Zuid. Voor aannemer BAM Infra Rail is dit reden om in samenspraak met de opdrachtgever provincie Utrecht deze aanvullende maatregelen te treffen. De dieven die het koper van de bovenleiding hebben gehaald, beseften blijkbaar niet hoe gevaarlijk dit is. Op de nieuwe rijdraden die zijn aangespannen staat zoveel druk dat wanneer een deel wordt losgeknipt de kracht op een menselijk lichaam funest kan zijn. De dieven hadden vermoedelijk ook niet in de gaten dat het koper landelijk geregistreerd staat en niet verhandeld kan worden. Kortom, koperdiefstal is niet alleen strafbaar maar ook levensgevaarlijk.

Om koperdiefstal in voorkomende gevallen te bestrijden, werd stroom teruggebracht op de bovenleiding tussen de tramhaltes Jaarbeursplein in Utrecht en Nieuwegein-Centrum. Dit betekent concreet dat iedereen die overweegt op dit deel van de lijn in de buurt van de rijdraden te komen elektrocutie riskeert met dodelijke afloop. De maatregelen op dit gedeelte van de tramlijn zijn mogelijk omdat hier alleen de perrons worden omgebouwd en niet het spoor of de bovenleiding. Voorbij de halte Nieuwegein-Centrum in de richting van de eindpunten Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid zet de aannemer bewakingsploegen in die met honden langs de tramlijn toezicht houden. Vanaf het moment dat de werkzaamheden het toelaten, zal ook langs dit deel van de tramlijn hoogspanning worden gezet op de bovenleiding.

De aannemer en opdrachtgever provincie Utrecht drukken iedereen op het hart om uit de buurt van de tramlijn en de bovenleiding te blijven. Ga voor meer informatie over de werkzaamheden naar www.regiotramutrecht.nl/vrt.