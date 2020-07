Campagne: Vakantie in ons stadsie

Vorige week startte de zomercampagne Vakantie in ons stadsie, die bewoners en bezoekers veel activiteiten aanbiedt en een vakantiegevoel op moet roepen. ‘Stadsie’ is een campagne van Utrecht Marketing in samenwerking met Centrummanagement Utrecht.

van de redactie

Utrecht - Wie ‘even weg’ wil, vindt op vakantieinonsstadsie.nl de leukste activiteiten in het centrum én daarbuiten, variërend van een paellaparty bij Op Zuid tot de Waterlinie fietsexperience en een Italiaanse avond in de gevangenis.

De website bundelt initiatieven van ondernemers en culturele organisaties. Zo biedt het GrachtenAtelier de komende weken een workshop stadsgezichten schilderen, bieden verschillende hotels een ontspannen overnachting in eigen stad aan en kan er een stadswandeling langs lokale restaurants worden geboekt waar dan steeds hapjes klaarstaan. Gedurende de zomermaanden vult een redactie het aanbod wekelijks aan.

De campagne laat niet alleen al het moois in de binnenstad zien, waar voldoende ruimte is voor veilig verantwoord en gastvrij bezoek, maar richt zich ook op locaties buiten het centrum en in de regio. Vakantie in ons stadsie moedigt Utrechters aan op ontdekkingstocht te gaan en hun stad eens met de ogen van een bezoeker te bekijken, want Utrecht heeft alles wat je zoekt in een vakantiebestemming: leuke restaurants, musea, hofjes, goed winkelcentrum, vaar- en zwemmogelijkheden, natuur en een flinke hoeveelheid aan onontdekte plekjes.

‘’In een tijd dat minder mensen naar het buitenland gaan of misschien zelfs wel thuisblijven, willen we Utrechters stimuleren in de eigen omgeving op pad te gaan’’, aldus projectleider Mandy Vermeer van Utrecht Marketing. “In het centrum en daarbuiten waar nog veel onontdekt moois te vinden is. Zo word je echt verrast in eigen stad en zorgen we samen voor een beetje spreiding.''

De campagne nodigt deelnemende organisaties en ondernemers uit om bij te dragen aan het vakantiegevoel en vraagt hen zich voor hun activiteiten en producten te laten inspireren door vakantielanden als Frankrijk, Duitsland en Spanje. Vakantie in ons stadsie richt zich in eerste instantie op Utrechters en bezoekers uit de regio. Wanneer de coronasituatie zich positief blijft ontwikkelen, zal de campagne mogelijk verder reiken binnen Nederland.

Binnenkort wijzen in de binnenstad grote kleurrijke banieren op de zomercampagne. Ook zijn Utrechtse kinderen opgeroepen een tekening te maken van hun droomvakantie in Utrecht. Deze tekeningen sieren op een later moment het centrum van de stad.

Kijk voor alle activiteiten op vakantieinonsstadsie.nl.

Ben je van plan om naar Utrecht te komen? Informeer dan eerst goed bij de organisaties zelf of evenementen zijn afgelast en de locaties die je wilt bezoeken inmiddels weer toegankelijk zijn. Hou ook goed de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten over de huidige situatie.