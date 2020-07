'Domtoren nu voor iedereen'

Utrecht - De 24-jarige Thom Stulen is vrijdag als eerste met de bezoekerslift van de Utrechtse Domtoren omhoog gegaan. Dit markeert de opening van de lift, waarmee het uitzicht op 100 meter hoogte voor niemand meer onbereikbaar is. De Domtoren is nu écht voor iedereen.

De lift biedt bezoekers dagelijks naast de reguliere beklimming een nieuwe mogelijkheid om de top te bereiken. Binnen drie minuten staan zij bovenop de gigantische steiger die de hoogste kerktoren van Nederland de komende jaren tijdens de restauratie aan het zicht onttrekt. Men kan genieten van het uitzicht over stad en regio,

Tickets zijn te koop via Domtoren.nl. Hier zijn ook de coronamaatregelen te vinden die ervoor zorgen dat aan de richtlijnen wordt voldaan. Het is mogelijk kaarten te kopen in het VVV Informatie Centrum aan het Domplein, maar aangeraden wordt van tevoren te boeken om teleurstelling te voorkomen.

Eerder is gevraagd dierbaren aan te dragen die het verdienen als eerste omhoog te gaan. Naar aanleiding hiervan zijn zo’n 500 inzendingen binnengekomen. Maar liefst 39 personen hebben aangegeven Thom Stulen de primeur van de eerste liftgang te gunnen. Het was een grote wens van hem om eens bovenop de toren over Utrecht uit te kijken, maar omdat hij moeilijk kan lopen en afhankelijk is van een rolstoel was dit tot nu toe niet mogelijk.