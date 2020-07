Pathé verwelkomt weer meer mensen

Nadat Pathé per 1 juli van dertig personen per voorstelling naar een ‘maximale’ bezetting mocht overgaan, is ook de programmering aangepast. “Normaal zit er tien tot vijftien minuten tussen de films, nu is het de truc het zo te doen dat het tijdens piekmomenten goed doorloopt om de mensen een leuke en veilige ervaring te bieden”, geeft Coen Hoozemans aan. "Waar we voorheen drieduizend mensen in het weekend binnen hadden, halen we door de gewijzigde maatregelen hooguit een derde daarvan."

door Roberto Cancian

Bioscoop Pathé in Leidsche Rijn sinds 1 juli ook weer meer mensen verwelkomen. Goed nieuws voor de bioscoop, maar het vergt ook de nodige aanpassingen. “Als marktleider hebben wij een voorbeeldrol in de markt. Het is goed nadenken over wat wel en niet kan”, geeft Theatermanager Coen Hoozemans aan.

LEIDSCHE RIJN - Het is vrijdagmiddag en de film ‘Big Trip’ is net gestart. Een groep kinderen wacht, onder begeleiding, om de film ‘Piraten van hiernaast’ te gaan bekijken. Medewerkers van Pathé houden nauwlettend een oogje in het zeil. “Wanneer kaarten worden verkocht via het reserveringssysteem, dan zijn de plaatsen eromheen automatisch bezet”, zegt een medewerker. “Wij zetten nu breder in doordat een aantal releases zijn uitgesteld”, legt Coen Hoozemans uit. Bijna vier jaar is hij werkzaam in Pathé Leidsche Rijn. “In totaal ben ik er langer, destijds had ik de opdracht om Cinemec te laten integreren met Pathé. Mijn baan als theatermanager is leuk en gevarieerd. In principe zijn mensen altijd blij wanneer ze naar de film gaan. Wij hebben een geweldig managementteam en een enorm betrokken groep servicemedewerkers van zo'n tachtig mensen. Vanaf half maart zijn we dicht geweest, dat was zeker geen prettige tijd. Voor het personeel hebben wij van de overheidsregeling gebruik gemaakt en is het contact gehouden via Skype en Zoom-meetings.”

Nu de bioscoopzalen weer open zijn, is het zaak alles goed op orde te hebben voor een veilig uitje. “Met de medewerkers zijn rollenspellen gedaan en zijn de plannen uitgelegd met de nadrukkelijke vraag om mee te denken. Mooi om te zien dat er vanaf de werkvloer veel oplossingen worden aangedragen.” Hij wijst dan op het bewegende bord waardoor mensen worden gewezen op de route die hen naar de uitgang leidt. “Een idee van één van de medewerkers.''