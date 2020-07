Bolwerk in betaald voetbal viert feest

Woensdag 1 juli werd het jubileumjaar van FC Utrecht succesvol ingeluid met de Talkshow 50 jaar FC Utrecht. In het programma, gepresenteerd door Kees Jansma met als sidekick Hans Kraay jr., werd teruggeblikt op de afgelopen vijftig jaar van FC Utrecht en werd er vooruitgekeken met onder meer speler Willem Janssen en eigenaar Frans van Seumeren. "Het streven is om binnen afzienbare tijd de top drie aan te vallen", zei de 70-jarige Van Seumeren.

door Roberto Cancian

UTRECHT - Op de verjaardag van FC Utrecht kwamen veel spelers en bestuursleden aan het woord. De week voorafgaande aan de vijftigste verjaardag waren er in de stad al spandoeken te zien met teksten als 'Er is altijd wat moois aan de hand', dat op de gevel hing bij de Winkel van Sinkel in het centrum.

De beelden die tijdens de Talkshow worden vertoond, zorgen voor de nodige emoties bij de aanwezigen. Ook wanneer Van Seumeren in beeld is tijdens een wedstrijd. "Je leeft mee, voetbal is emotie. Ik geniet dan met volle teugen", zegt hij. Aanvoerder Willem Janssen, sinds 2013 al uitkomend voor FC Utrecht, revalideert momenteel van een blessure aan de knie. "Ik verwacht over drie tot vier weken weer aan te sluiten bij de groep. Dit 50-jarig bestaan is mooi. Ik voel me Utrechter, mijn kinderen zijn hier ook opgegroeid", geeft de net 34 jaar geworden Janssen aan.

Hij is het die even later het nieuwe shirt, met daarop de naam van de nieuwe shirtsponsor T-Mobile, mag presenteren. Het nieuwe wedstrijdtenue, de casuallijn en de trainingscollectie vinden op de verjaardag van de FC Utrecht direct gretig aftrek. Op dat moment rijdt de FC Utrecht bus, met chauffeur Ramon en spelers Bart Ramselaar en Adam Maher aan boord, richting Basisschool Spoorzicht, waar de jarige Joey wordt verrast met het nieuwe FC Utrecht shirt. De spelers genieten van de blijdschap bij de jarige. "Op mijn veertiende jaar speelde ik al voor de club. Dit is een heel speciaal shirt", geeft de nu 24-jarige Ramselaar aan.

Na het tonen van de bekersuccessen en de Europese wedstrijden tegen onder meer Napoli en Liverpool, valt het toch even stil in Galgenwaard. Mihai Nesu, die sinds 2011 in een rolstoel zit na het breken van een nekwervel tijdens de training, feliciteert vanuit Roemenië de club en in het bijzonder Van Seumeren. "Kippenvel", zegt de eigenaar, waarna hij stil valt. Het zegt genoeg over de verbondenheid die de club uitstraalt en dat wordt even later bevestigd wanneer de David di Tommaso trofee wordt uitgereikt aan Gyrano Kerk. Di Tomasso overleed in zijn slaap toen hij als speler bij FC Utrecht actief was. De prijs voor de beste speler van het seizoen is naar hem vernoemd. "Bijzonder om in het jubileumjaar die prijs te ontvangen. Daar ben ik echt trots op", aldus Kerk.

Gedurende de dag komen ook oud-spelers als Leo van Veen, Dries Mertens en Jan Wouters aan het woord. "Het is reëel dat wij op termijn de top drie aan kunnen vallen", sluit Willem Janssen af.