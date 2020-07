Het Platform geopend

Utrecht - Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt wonen gecombineerd met een groot aantal collectieve voorzieningen, waaronder een fietsenstalling, ontmoetingsplekken en commerciële ruimten voor bijvoorbeeld fitness en een restaurant.

Het Platform telt 201 huurwoningen en is ontworpen als een MicroCity. Door een mix van functies en de ligging nabij belangrijke ov-knooppunten kunnen MicroCity’s nagenoeg zelfvoorzienend zijn en zo concreet bijdragen aan het realiseren van duurzame steden.

Het Platform is gebouwd op een plek waar dit niet vanzelfsprekend is: pal boven het bus- en tramstation van de Uithoflijn, direct naast Utrecht Centraal. Daarom moest het gebouw van ruim 18.000 m2 worden gerealiseerd op een grondoppervlak van slechts 170 vierkante meter.