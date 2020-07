'Beste fietsstad' is er nog niet

In diverse media was afgelopen week te lezen dat Utrecht is uitgeroepen tot beste fietsstad van de wereld. Daarmee lijkt de komkommertijd officieel te zijn afgetrapt, want het ging om een ‘nieuwtje’ uit mei 2019. Desondanks is het een mooie opsteker voor de gemeente die zich graag als fietsstad profileert. Maar hoe fietsvriendelijk is Utrecht nu echt?

door Bert Nijenhuis

UTRECHT – Het was de Duitse verzekeraar Coya die de Domstad bovenaan een lijst van negentig fietssteden plaatste. “Daarbij is gekozen voor een kwantitatieve en economische benadering”, reageert Laurens Hitman van de Fietsmeesters, onderdeel van SportUtrecht. “Er is bijvoorbeeld niet gekeken naar fietsgebruik onder de verschillende lagen van de bevolking. In Overvecht bezit zo’n tien procent van de bewoners geen fiets. We zijn er dus zeker nog niet.”

Wat Utrecht volgens Hitman mee heeft is zijn schaal. “Je kunt de stad binnen een redelijke tijd doorkruisen. Bovendien krijgt fietsen binnen de provincie een steeds prominentere plek. In sneltreinvaart wordt een netwerk van snelle fietspaden aangelegd. Met een betere fietsinfrastructuur wordt het makkelijker om je op de fiets door de stad te bewegen. Al zit er aan de toename van het fietsverkeer ook een keerzijde voor kwetsbare groepen als jonge kinderen en ouderen. Zij moeten ook vol vertrouwen en in vrijheid kunnen fietsen. Daar zetten de Fietsmeesters zich voor in.”