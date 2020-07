'Utrechtenaar' officieel opgenomen in de collectie van het Centraal Museum.

UTRECHT - Het Centraal Museum koopt het Utrechtenaar t-shirt van Thirty030 aan voor de mode-collectie. In pride-maand juni lanceerde Thirty030 de Utrechtenaar campagne, met een poster en een t-shirt. Dit om het onderscheid tussen Utrechter en Utrechtenaar te doorbreken. In een tijd waarin de discussie over woordkeuze en taalgebruik steeds vaker gevoerd wordt, wil het museum onderstrepen dat het streeft naar gelijkheid en welkom is voor iedereen. Het Utrechtenaar project is een echte Utrechtse uiting die perfect past bij de stad en daarom ook in het Centraal Museum.

Om dit te vieren is er aankomende zondag 5 juli van 14-16 een event op het Regenboogzebrapad in de museumtuin. Het museum toont dit Regenboogzebrapad ieder jaar gedurende het Midzomergracht festival.

Het evenement op zondag is toegankelijk voor alle Utrechters en Utrechtenaren. Beschilder het Utrechtenaar t-shirt in alle kleuren van de regenboog of laat kunstenares Nanna de Jong het verder customizen. Ook is er een fotograaf aanwezig om iedere trotse Utrechtenaar op de foto te zetten met het Regenboogzebrapad. Daarnaast is er gelegenheid om een Utrechtenaar poster mee naar huis te nemen of de Utrechtenaren editie van de Dakhaas te scoren.

Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum: “Onze missie is de blik verruimen van onze bezoekers door kunst en cultuur, en dat doen we op allerlei manieren. We vinden het Utrechtenaar project van Thirty030 een Utrechtse uiting die perfect past bij de stad Utrecht en het Centraal Museum. Juist door de boodschap op een t-shirt te zetten en zo de discussie in de stad aan te zwengelen zet het je aan tot nadenken, waarom mogen we dat woord eigenlijk niet gebruiken?

Nu wordt je er soms nog op aangesproken als je Utrechtenaar gebruikt in plaats van Utrechter, want je zou je zelf maar per ongeluk homoseksueel noemen. Eigenlijk zou het als niet-homoseksueel, niet erg moeten zijn om Utrechtenaar genoemd te worden. In een tijd waarin we veel meer bewust worden van de lading van woorden vinden wij als het Centraal Museum het heel belangrijk om een podium te bieden aan dit initiatief. Wij staan voor inclusiviteit. Daarom zijn we er heel trots op dat we dit stuk voor het museum kunnen verwerven”