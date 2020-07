Rederij Schuttevaer vaart weer

Door Roberto Cancian

Utrecht - Het is voor veel bedrijven en organisaties een bizarre tijd. Dat is ook het geval voor Rederij Schuttevaer, het bedrijf dat met negen rondvaartboten de Utrechtse grachten steevast kleurt. Vanaf 1 juni mogen de rondvaarten weer georganiseerd worden maar dat het een klap is geweest, daar kan ook eigenaar Karel Schuttevaer niet omheen. "Echt een hele bizarre tijd. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij.

Rederij Schuttevaer bestaat dit jaar 60 jaar en wilde dat op een leuke manier vieren. "Wij hadden allerlei acties bedacht en radio commercials opgenomen. Mensen die geboren zijn in 1960 zouden bijvoorbeeld gratis kunnen meevaren. Het liep echter allemaal anders. Ik zou naar de Toeristenbeurs in Berlijn gaan tot alles werd stopgezet. Wij varen normaal het hele jaar en waren klaar voor het voorjaar en de zomer", geeft de 47-jarige Schuttevaer aan. Vanaf 1992 is hij al in het bedrijf dat oorspronkelijk door zijn oom werd opgericht. Zijn moeder is ook nog steeds betrokken bij het bedrijf dat elf mensen in vaste dienst heeft.

"Voor het personeel hebben wij het gelukkig kunnen opvangen, gedeeltelijk met de regelingen die daar beschikbaar voor waren. Veel van onze schippers, die een groot vaarbewijs of als rondvaart schipper hun papieren hebben, kwamen thuis te zitten. Wij hebben onderhoud uitgevoerd, alles een upgrade gegeven en ons reserveringssysteem ingevoerd zodat mensen ook online tickets kunnen kopen. Ik ben blij dat wij na twee en een halve maand weer toeristen onze prachtige stad kunnen laten zien."

Wel is het afwachten hoe het met de toestroom van buitenlandse toeristen zal gaan. "Wij hebben ons jarenlang ingezet zodat mensen Utrecht weten te vinden, tot nu toe zijn het echter vooral dagjesmensen uit Nederland, Duitsland en België die we zien. Wij hebben ons gidsensysteem ook in het Chinees en Russisch laten maken. Ik vrees dat wij hen voorlopig nog niet als toerist zien."

Sinds 1960 vaart Rederij Schuttevaer door de Utrechtse grachten. Het laat de mensen de historie van Utrecht ervaren vanaf het water. De Domtoren, vele kerken, standbeelden en de beeldjes onder de lantaarnpalen, ook wel het mysterie van Utrecht genoemd. Dit jaar wilde de rederij groots uitpakken vanwege het 60-jarig bestaan. Dat viel door de coronacrisis in 'het water'. "Erg jammer natuurlijk. Wij willen dat nu verplaatsen naar het najaar", geeft Karel Schuttevaer aan. Voor informatie: www.schuttevaer.com.