Samen muziek maken

Utrecht - Muziqu voor kleuters is een uitdagend muziekprogramma in Utrecht, waarbij jonge kinderen op het gehoor een instrument leren bespelen. "In de grote groepsles wordt er samen gezongen, gedanst, geluisterd en maken we liedjes. Vaak doen de ouders ook mee."

Alle kinderen kiezen één instrument: viool, cello, piano, blokfluit of slagwerk. Zaterdag 4 juli is er een proefles. Reserveren en informatie: www.muziqu.nl.