Wat doe ik tegen racisme?

Utrecht - Wat kun jij zelf doen? In deze masterclass gaat Chanel Lodik dieper in op wat racisme is en wat je hier zelf tegen kunt doen.

Locatie is Theater Bibliotheek Neude; de masterclass wordt gegeven op donderdag 2 juli van 19.00 tot 20.00 uur. Reserveren: kosten € 15, bibliotheekleden € 10. Deze masterclass is onderdeel van het Black Lives Matter-programma van de Bibliotheek Utrecht. Zie voor het volledige programma bibliotheekutrecht.nl/blacklivesmatter.

Chanel Lodik verwierf onder de naam Marketingvrouw bekendheid op Instagram. De afgelopen jaren kaart zij via dit medium maatschappelijke issues aan zoals: seksisme, validisme (discriminatie van mensen met een beperking), gelijkwaardig ouderschap en racisme. Met haar platform ‘Meer kleur in de media’ koppelt ze redacties en journalisten die gaan voor diversiteit aan experts die zelden in de media te zien zijn.