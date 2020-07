Rijdend muziektheater voor op het plein

Utrecht - Vanaf half maart konden de voorstellingen van Jeugdtheater aan het Kanaal niet door gaan in verband met corona, daarom is er een speciaal zomerprogramma samengesteld, waardoor iedereen weer kan genieten van theater.

De voorstellingen vinden buiten plaats en gezinnen zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. De eerste voorstelling van het zomerprogramma is een muzikale en spannende voorstelling: Dag Nacht. Vandaag is de laatste dag dat de zon schijnt: vanavond gaat hij onder en komt hij nooit meer op. Dat hebben Philip en Joost tenminste van horen zeggen. Daarom rijden zij vandaag in hun supersonische Zonmobiel naar de horizon om de zon te redden. Dus geen paniek. Ze steken er gewoon een stokje voor, of onder, of ze binden hem vast en vangen de zon op. Philip en Joost zijn nergens bang voor. Toch?

Op 5 juli om 13.00 uur is iedereen vanaf 6 jaar welkom. De voorstelling is van Garage TDI, een theatergezelschap uit Drenthe die theater- en dansvoorstellingen maakt voor kinderen en jongeren. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via www.eventbrite.nl/e/tickets-dag-nacht-6-garage-tdi-105224130206 of via de agenda van kanaal30.com. Locatie: Kanaal30, Kanaalweg 30 in Utrecht.