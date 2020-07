toertocht back on the bike ride

De Back on the Bike Ride in Utrecht start op zondag 5 juli. Foto: R. Frederiks (Foto: R._Frederiks)

Utrecht - Central Events, de organisator van de bekende Utrechtse wielertoertochten Tour d'Utrecht en Classico Giro Utrecht, lanceert de Back on the Bike Ride in Utrecht: een exclusieve toertocht op zondag 5 juli.

Het doel van deze toertocht is om op kleine schaal het corona-protocol te testen dat zij hebben samengesteld voor al hun toertochten. Denk hierbij aan eenrichtingsverkeer op de verzorgingsposten, een aangepaste startprocedure en de aanwezigheid van desinfecterende handreiniging. Deelnemers worden na afloop om feedback gevraagd zodat het corona-protocol bijgeschaafd kan worden waar nodig. De organisatie hoopt hiermee te laten zien dat het zeker mogelijk is om in deze tijden op een veilige, corona-proof manier fietsevenementen te kunnen organiseren.

Central Events werkt nauw samen in deze pilot met lokale partners in Utrecht. Zo zal er bijvoorbeeld een verzorgingspost worden ingericht bij De Proloog, een gezellig fietscafé aan de voet van de Amerongse berg. Wat er aan krentenbollen en bananen overblijft bij de verzorgingspost gaat naar de lokale voedselbank. De start en finish vinden plaats bij restaurant Speys (Jaarbeurs). Speciaal voor de beginnende racefietser is er een 85 km route samengesteld. De fietser met wat meer ervaring kan de nodige uitdaging vinden in de 115 km route. Meer informatie of startbewijs: www.tourdutrecht.nl/back-on-the-bike-ride.