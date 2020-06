Voormalig postkantoor weer volledig toegankelijk

Het voormalig postkantoor aan de Neude is weer volledig toegankelijk. Foto: Kees Hummel (Foto: Kees Hummel)

Utrecht - Het voormalig postkantoor op de Neude is weer volledig toegankelijk voor publiek. Het historische pand, dat een aantal jaar niet open was voor publiek, is getransformeerd tot een multifunctionele bestemming. Het biedt onderdak aan de bibliotheek, een fietsenstalling en de winkels van Albert Heijn, Bever, Broese Boekverkopers, Amac en Søstrene Grene.

Post Utrecht heeft een bijzondere transformatie ondergaan. Het voormalige postkantoor, dat een aantal jaar niet toegankelijk was voor publiek, heeft een nieuwe multifunctionele bestemming. Het historische gebouw biedt nu plaats aan circa 9.000 m2 bibliotheek, waaronder horeca en een auditorium met plek voor 200 bezoekers, 5.500 m2 aan winkels en 1.000 m2 fietsenstalling.

De bijzondere hal van het gebouw vormt het centrale plein van de bibliotheek en aan de Oudegrachtzijde zijn vier ruime winkels gerealiseerd. Waar het gebouw voorheen alleen een entree aan de Neude had, heeft het nu ook ingangen aan de Oudegracht en Potterstraat. Door de diversiteit aan functies is Post Utrecht niet alleen overdag maar ook ‘s avonds open voor publiek.

Dick Gort, ceo a.s.r. real estate: “De transformatie van postkantoor tot Post Utrecht is gedaan met respect voor de historische en maatschappelijke waarde van het gebouw. Het multifunctionele programma maakt het gebouw toekomstbestendig en waardevol voor komende generaties. Wij geven met trots het gebouw weer terug aan de stad en zijn blij dat alle bezoekers en inwoners van Utrecht nu weer kunnen genieten van dit bijzondere gebouw.”

De transformatie van het voormalige postkantoor aan de Neude naar Post Utrecht is een project van a.s.r. real estate en is herontwikkeld in samenwerking met ontwikkelaar MRP Development, FiMek Estate voor het projectmanagement, Rijnboutt architecten en aannemer Burgland Bouw. De provincie Utrecht heeft een subsidie verleent uit het Parelfonds.