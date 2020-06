slim ontworpen beweegroute brengt bewoners oog in al in beweging

Utrecht - Op zaterdag 27 juni hebben wethouder Lot van Hooijdonk en een wijkbewoner de KwiekBeweegroute in Oog in Al geopend. Zij maakten een wandeling langs deze slim ontworpen beweegroute en deden allerlei leuke extra oefeningen. Hierbij werden zij op gepaste afstand aangemoedigd door diverse buurtbewoners.



“De KwiekBeweegroute stimuleert laagdrempelig en veilig bewegen voor iedereen”, aldus Van Hooijdonk. “Het leuke is dat het gebruik maakt van het aanwezig straatmeubilair en andere voorwerpen die in de openbare ruimte staan. Een lantaarnpaal vormt bijvoorbeeld ondersteuning bij een balansoefening op één been en over een rechte lijn op de stoep lopen is goed voor het evenwicht”. “Het is inderdaad een toegankelijke manier om actief te zijn”, bevestigt bewoonster mevrouw Van der Steegh-van Buuren. “De oefeningen staan aangegeven op handige bordjes en stoeptegels, je bent lekker buiten en ook nog eens gezellig in je eigen buurt. Echt een aanrader”.

De KwiekBeweegroute is een initiatief van Gezondheidscentrum Oog in Al, Sport Utrecht, DOCK, Het Wilde Westen en een aantal bewoners. De KwiekBeweegroute is bekostigd vanuit het initiatievenfonds en de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. De route is goedgekeurd door alle instanties bij de gemeente, zoals de brandweer, politie en stadswerken.