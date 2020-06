Japans succes voor Tim Treffers

Utrecht - De Utrechtse singer/songwriter Tim Treffers, die twee jaar geleden werd ontdekt door een groot Japans platenlabel, komt deze week met een nieuw album in Japan: ‘Young and determined’, dat daar direct op nummer 1 kwam te staan in de verkooplijst binnen zijn genre.

Hij werkt op zijn nieuwe plaat samen met onder andere The Voice of Holland-winnares Julia van der Toorn. Zijn nieuwe nummer ‘Osaka moon’, een ode aan de Japanse stad, lekte vorige week al uit in het Aziatische land en is nu al veel gedraaid op de Japanse radiozenders. De single verschijnt ook in Nederland.

Het album verschijnt deze week in Europa en Japan en bevat negen nieuwe nummers, geïnspireerd door de muziek van het duo Young Gun Silver Fox.

Sessiemuzikanten zoals Lo van Gorp en Julia van der Toorn doen op het album mee. Het werd geproduceerd door Mathijs Duringhof, die samen met Treffers ook verantwoordelijk is voor de composities.