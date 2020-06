Emmaus Parkwijk draait weer volop

Door Roberto Cancian

Utrecht - Emmaus Parkwijk hoort bij Emmaus Domstad, dat ook kringloopwinkels in Overvecht en Lombok heeft. Emmaus Parkwijk heeft als enige vestiging ook een woonlocatie. “In de zomer zie je vaak dat het wat rustiger is maar er is plaats voor zeventien personen om hier te verblijven. Er is dus nog plaats”, geeft Frank Lennaerts aan. “De intentie is er ook om een tweede woongroep te starten." Voor meer informatie en ook om aan te melden, zie: www.emmausdomstad.nl.

Het is vrijdagmiddag een komen en gaan van mensen bij Emmaus Domstad in Parkwijk. Door de verplichte anderhalve meter afstand, wachten mensen geduldig tot ze de kringloopwinkel in mogen. ”Wij zien dat mensen de tijd hebben gehad om hun spullen op te ruimen”, zegt kringloopcoördinator Luuk van Wingerden.

Samen met wooncoördinator Frank Lennaerts heeft hij plaats genomen in de tuin achter de woonlocatie waar momenteel twaalf mensen verblijven. “Wij vangen mensen op die tussen wal en schip dreigen te vallen. Van binnenkomst tot uitstroom ondersteunen wij hen met het inzichtelijk maken van schulden die ze hebben tot het opbouwen van zelfvertrouwen”, zegt Lennaerts. "De bewoners werken op hun beurt 36 uur in de week mee in de kringloopwinkel. Wij willen hen bewust maken van alle voordelen van onze toko", vult Van Wingerden aan. "Door hen verantwoordelijkheid te geven, krijgen de bewoners meer inzicht in financiën. Het verruimt hun blik waardoor ze een betere kijk op het leven krijgen."

Het tweetal vindt het belangrijk hun eigen koers te varen. "Wij werken onder meer samen met Stadsteam herstel, Buurtteam, Lister en Altrecht, maar houden onze eigen broek op", zegt Lennaerts. "De mensen die hier verblijven hebben veel verloren. Door het samen op te pakken, werken we aan eigenwaarde. Dat heeft ook een psychologisch effect", vult Luuk aan. Er is te zien dat er veel kleding wordt gebracht. "Ook servies, curiosa, speelgoed en meubels zijn populair. Het is super dat de buurt zo goed aansluit", zegt Luuk die zelf vijftien jaar terug als bewoner verbleef op de woongroep. "De mooiste periode van mijn leven, ik heb er veel voldoening uitgehaald. Hoe verschillende mensen in een groep gezamenlijk zoveel positieve mogelijkheden creëren." Het tweetal kijkt elkaar aan. "Fantastisch dat Luuk nu coördinator is", zegt Frank.