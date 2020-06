Eerste 'coronaproof' filmpremière: ook tickets voor publiek

Utrecht - De officiële première van de nieuwe bioscoopfilm De Piraten van Hiernaast is op woensdag 1 juli in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht. Het is daarmee de eerste film in Nederland die geheel ‘coronaproof’ een feestelijke rode loper première beleeft. Mét cast en vele bekende genodigden, op anderhalve meter afstand van elkaar en met een maximum van 100 mensen per zaal. Ook het publiek kan een ticket bemachtigen voor de allereerste vertoning van de nieuwe familiefilm; er gaat één zaal in de verkoop.

De twee hoofdrolspelers, Tygo Gernandt en Egbert-Jan Weber, zullen beiden aanwezig zijn en voorafgaand aan de film een introductie geven. Ook is YouTuber Dylan Haegens aanwezig, hij heeft de stem van de papegaai ingesproken in de film en bezoekers van de première maken kans om een meet & greet met hem te winnen.

"Het aantal mensen wordt verspreid over meerdere zalen, met verschillende aanvangstijden en met een voorprogramma in de zaal zelf. De rode loper is aangepast met afgeschermde persvakken en richtlijnen om 1,5 meter afstand te bewaken tussen BN’ers en pers. Op die manier zorgt Kinepolis voor een filmpremière die geheel ‘coronaproof’ is." De Piraten van Hiernaast zou oorspronkelijk 22 april uitkomen; vanwege de sluiting van de bioscopen werd de release verschoven naar 1 juli.

In De Piraten van Hiernaast wordt het saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee op stelten gezet door de komst van de zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. Terwijl de suffe buurtbewoners de waakhaai en huis-octopus maar niets vinden, sluit de elfjarige Michiel, ondanks hun verschillen, vriendschap met de stoere piratenjongen Billy. Maar hij dreigt zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer aartsvijand Knokige Krelis plots opduikt. Samen met hun buurmeisje Elizabeth gaan de jongens de strijd aan tegen de gevaarlijkste piraat op zee.

Bij deze première kunnen reguliere bezoekers ook een ticket bemachtigen. Deze zijn online te bestellen via www.kinepolis.nl/piratenvanhiernaastop. Inloop is vanaf 15.00 uur, start zaalprogramma om 15.30 uur.