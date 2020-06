Achter de schermen: beveiliging Hoog Catharijne

Utrecht - Cees de Vries heeft zijn zesde boek uitgebracht met de titel: ‘Met spoed code 1 - vuurwapengevaarlijk voor de meldkamer Hoog Catharijne’.

Cees de Vries is hoofd beveiliging geweest in Hoog Catharijne en heeft in de lange periode dat hij daar heeft gewerkt heel veel meegemaakt. Hij begon als hondengeleider en werd uiteindelijk wachtcommandant in de particuliere beveiliging Hoog Catharijne. "In dit boek krijgt de lezer inzicht in wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij de beveiliging op Hoog Catharijne", aldus De Vries.

Hij vertelt allerlei anekdotes en incidenten die zich in die jaren afgespeeld hebben. Alle aspecten komen aan de orde: overlast van zwervers, prostituees, hangjeugd, drugsgebruikers en drugshandel, winkeldiefstallen, inbraak en vechtpartijen. "Duidelijk wordt dat het beveiligingsvak in die tijd enorm onderschat werd", stelt De Vries T"oen bestond er ook nog geen goede opleiding voor beveiligingsemployés en waren er geen duidelijke richtlijnen, wat het werk zwaar en gevaarlijk maakte. Ook werden de beveiligers door de politie met de nek aangekeken. Maar gelukkig is er veel veranderd. Het beroep van beveiligingsemployé is een volwaardig beroep geworden."