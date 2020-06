Trek dansschoenen aan

Utrecht - Trek je dansschoenen aan, haal de verkleedkist van zolder, stof je muziekinstrument af en houd je schilderspullen in de aanslag. Nederlandse provincies dagen hun inwoners uit met een creatieve wedstrijd: Maak de zomer. Ook Utrecht doet mee. De wedstrijd is onderdeel van iktoon, Maand van de Amateurkunst. Op 30 juni wordt bekend gemaakt wie de beste amateurkunstenaar van Nederland is.

Thema is ‘Maak de zomer’. Schrijf jouw zomerlied, schilder je dromen, breng een ode aan vakantieliefdes of zwoele zomeravonden. Leef je uit!Alleen of als groep, bijvoorbeeld met je huisgenoten, buren of zangkoor. Of je nou net begonnen bent of al jarenlange ervaring hebt, iedereen is welkom om mee te doen. Op de wenbsite www.iktoon.nl vind je meer informatie over deelname aan iktoon 2020. Snel kijken en... misschien winnen!