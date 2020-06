Regio Utrecht wil investeren in innovatieve sectoren

Utrecht - Met de ondertekening van de akte is de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht een feit. Met dit ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht het regionale economische ecosysteem verder versterken door te investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Utrecht behoort tot Europa’s meest competitieve regio’s. Onze ambitie is dat we tot die top blijven behoren. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat de coronacrisis een enorme wissel trekt, maar we willen een regio blijven waar het klimaat voor ondernemers goed is. Juist in deze en de komende tijd kan de ROM Regio Utrecht goed helpen om dat te versterken.”

De ROM Regio Utrecht levert een bijdrage aan de uitvoering van de Regionale Economische Agenda (REA), versterkt het innovatieve bedrijfsleven en ondersteunt het brengen van innovaties naar de markt zodat belangrijke maatschappelijke vraagstukken opgelost worden. Op deze manier kunnen gemeenten en provincie samen met bedrijven en onderwijsinstellingen (‘Triple Helix’) de huidige economische toppositie zowel in crises als op langere termijn behouden. De ontwikkelingsmaatschappij deelt dan ook nadrukkelijk de drie belangrijkste speerpunten van de REA: een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en digitalisering. Met business development, participaties en financieringen richt de ontwikkelingsmaatschappij zich dan ook voornamelijk op het innovatieve MKB dat actief is op deze thema’s.

De ROM Regio Utrecht beschikt over een fonds van 22 miljoen euro, dat zal doorgroeien naar 50 miljoen. Dit bedrag wordt ingebracht door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Bovengenoemde partners zijn aandeelhouders in het investeringsfonds van de ROM Regio Utrecht.

De ontwikkelingsmaatschappij richt zich vooral op ondernemers en bedrijven die bijdragen aan de doelstellingen uit de Regionaal Economische Agenda; het verbeteren van het gezonde, stedelijke leven, zoals in de energietransitie, duurzame mobiliteit, welzijn, gezondheid, gezonde leefomgeving en digitalisering. Deze bedrijven kunnen bij de werkorganisatie van de ROM een ondersteuningsaanvraag doen voor hun businessplan en bedrijfsontwikkeling of een financieringsaanvraag. Info: www.romregioutrecht.nl.