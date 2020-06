De Utrechtse Woonboulevard is een nieuwe topshowroom rijker

Utrecht - X²O Badkamers, bekend van de TV spot met de opvallende badeend, opent vanaf 15 juni een nieuwe showroom in Woonboulevard Utrecht. Zo kunnen de Utrechters vanaf nu ook terecht bij dé trendzetter in de badkamerwereld. Voor X²O is het de 28ste showroom in de Benelux en de 7e in Nederland.

Dit is ook meteen het startshot van het vernieuwde winkelconcept van X²O . Bovendien stopt het hier niet bij want X²O Badkamers investeert nog meer in haar Nederlandse winkelpark! Ook in Amsterdam Arena, Apeldoorn en in Heerlen zal binnenkort een nieuwe vestiging worden geopend.

De showroom in Utrecht biedt klanten 1.600m² badkamerinspiratie en een assortiment voor elk budget. Voor de doe-het-zelver en voor wie het installeren liever laat opknappen door een professional. Iedereen kan bij X²O terecht! Het winkelconcept van deze badkamerspecialist overtuigt maandelijks duizenden klanten. De medewerkers denken graag met de klanten mee om de best mogelijke badkamer samen te stellen met de meest voordelige prijs. Bij X²O Badkamers zijn bekende merken te verkrijgen zoals Hansgrohe, Grohe, Geberit, Villeroy & Boch en vele andere.

Tijdens de openingsdagen ontvangen klanten, bovenop de lage prijzen, een openingskorting van 5%.. Deze korting is geldig tot 28 juni op het volledige assortiment. De nieuwe showroom is te vinden aan de Kaap de Goede Hooplaan 100 in Utrecht.

X²O Badkamers is een Belgische onderneming met 200 medewerkers. Vanuit de 20 Belgische en 7 Nederlandse showrooms realiseert X²O de badkamerdroom van wie op zoek is naar een kwalitatieve badkamer tegen de beste prijs. X²O verkoopt rechtstreeks aan particulieren en onderscheidt zich door zijn continue streven naar de beste prijs/kwaliteit in combinatie met een uitstekende service. Talrijke bekende badkamermerken zoals Hansgrohe, Geberit en Grohe worden ook aangeboden via de webshop www.x2o.nl.