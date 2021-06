Bijzondere voorstelling Salomonsoordeel in Bibliotheek Neude

Utrecht - Van dinsdag 29 juni tot en met zondag 11 juli staat in de Grote Hal Bibliotheek Neude de voorstelling, ‘Salomonsoordeel’. Theatermaker Ilay den Boer neemt samen met vluchteling Hassan en IND-medewerker Peter het publiek mee op een stormachtige reis door de Nederlandse asielprocedure.

Theatermaker Ilay den Boer deed het afgelopen jaar uitgebreid research voor deze voorstelling. Zo werkte hij bij het IND als hoor- en beslismedewerker en als griffier in opleiding bij de Rechtbank Amsterdam. Ilay ging langs bij asielzoekerscentra en bezocht burgers, illegalen, experts en politici in hun huiskamers om zijn verhaal te vertellen en hen uit te nodigen om samen na te denken.

In de voorstelling nodigt hij zijn vriend Hassan uit op het toneel om zich samen met zijn IND-mentor Peter én het publiek af te vragen waar wij met elkaar de wijsheid vandaan moeten halen voor een Salomonsoordeel. Hoe pakken wij met elkaar de verantwoordelijkheid? Salomonsoordeel is een intense theatrale ervaring, waarbij het abstracte politieke debat over migratiebeleid invoelbare proporties krijgt.

De voorstelling vindt plaats in de Grote Hal Bibliotheek Neude, op 30 juni, van 1 t/m 4 juli en van 8 t/m 11 juli, steeds van 19.30 tot 22.30 uur. De toegang bedraagt €26,50/ €21,50 voor bibliotheekleden, kaartverkoop via de Stadsschouwburg Utrecht.

Op dinsdag 29 juni is de generale repetitie, deze is gratis toegankelijk. Je moet wel vooraf reserveren via de site van Bibliotheek Utrecht. Houd de website van Bibliotheek Utrecht in de gaten voor up-to-date informatie.

Hassan, een goede vriend van Ilay uit Gaza, wordt afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ilay wil meer weten over de asielprocedure en de logica erachter. Na zeven maanden werken bij de IND leert hij de Nederlandse asielprocedure te begrijpen en waarderen. Tegelijkertijd vindt hij in alle kennis die hij opdoet om het systeem te doorgronden, niet altijd de antwoorden. Net zoals de baby in de mythe van het Salomonsoordeel, dreigt Ilay verscheurd te worden: als een goede vriend van Hassan weet hij dat het leven van zijn vriend in gevaar zal zijn in Gaza. Als een opgeleide hoor- en beslismedewerker realiseert hij zich dat hij Hassans asielrelaas ongeloofwaardig zou hebben verklaard en ook zou hebben afgewezen.