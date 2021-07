Deze zomer Spinvis op het carillon van de Domtoren

Utrecht - Op 23 augustus klinkt er gloednieuwe muziek van Spinvis vanaf de Domtoren, uitgevoerd door stadsbeiaardier Malgosia Fiebig, Spinvis, pianisten Jeroen van Veen en Mike del Ferro. Het concert vormt het slot van de Zomeravondconcerten, de jaarlijkse concertserie van de Utrechtse Klokkenspelvereniging (UKV) die iedere maandagavond om 20.00 uur concerten op de dombeiaard houdt.

De reeks wordt op maandag 5 juli geopend door stadsbeiaardier Malgosia Fiebig met een concert in het teken van het 700-jarig jubileum van de Domtoren. Op het programma staat onder andere de wereldpremière van de opdrachtcompositie #Domtoren700, geschreven door de Vlaams-Amerikaanse componist-beiaardier Geert D’hollander.

Tussen de muziekstukken door vertelt Domtorendgids Jitte Rosendaal (’Mister Domtoren’) verhalen uit de Utrechtse geschiedenis waar de toren in zeven eeuwen lang getuige van was.

Speciaal voor het slotconcert op 23 augustus maakt Spinvis (Erik de Jong) een gloednieuwe compositie. In vier delen van elk 12 minuten - één voor elke zijde van de toren - wordt een ander thema uit de geschiedenis van de toren belicht. Naast Spinvis zijn ook stadsbeiaardier Malgosia Fiebig en pianisten Jeroen van Veen en Mike del Ferro te horen op het slotconcert. Daarnaast zijn er gastoptredens van de Utrechtse dichter Ingmar Heitze en de Vlaamse celliste en zangeres Saartje van Camp en twee gasten die later bekend gemaakt worden. Het volledige programma van het slotconcert wordt in augustus bekend gemaakt. Luisterplek voor alle concerten is de Pandhof en online via het YouTube-kanaal Carillon Domtoren Utrecht.

Volledige programma Zomeravondconcerten op de Dombeiaard:

(iedere maandag, om 20:00 uur)

5 juli – Malgosia Fiebig & Domtorengids Jitte Roosendaal

12 juli – Janno den Engelsman

19 juli – Tommy van Doorn 26 juli – Gijsbert Kok 2 aug – Arie Abbenes 9 aug – Bernard Winsemius 16 aug – Gideon Bodden 23 aug – Slotconcert.