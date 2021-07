WKZ en IT4Kids gaan kinderen met chronische ziekte laten sporten

Utrecht - Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Stichting IT4Kids gaan samenwerken om kinderen met een chronische ziekte of aandoening, fysiek en mentaal, te helpen door middel van sport en beweging. Bij bedrijven worden door IT4Kids hardwaredonaties opgehaald en de waarde wordt geschonken aan het beweegprogramma WKZ Sportief in het kinderziekenhuis.

De visies van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en IT4Kids zijn uitwisselbaar: ieder kind moet kunnen deelnemen aan sport ongeacht financiële of fysieke beperkingen. Het WKZ helpt vooral kinderen met een medisch paspoort, om deze kinderen weer goed en veilig op weg te helpen. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal, ofwel de skills4life. Dit wordt onder andere gedaan middels het sport- en beweegprogramma WKZ Sportief.

“Ik ben heel blij met de samenwerking met IT4Kids. Allebei willen we de inclusieve sportwereld aanbieden aan kinderen. Wij kijken dan vooral naar kinderen met een medisch paspoort, om deze kinderen weer zo goed en veilig mogelijk op weg te helpen. Het is mooi dat IT4Kids hier ook voor staat en ons financieel ondersteunt, want hierdoor kunnen wij zieke kinderen nog beter helpen”, aldus Erik Hulzebos, projectleider WKZ Sportief in het WKZ.

De waarde van de hardwaredonaties, die via IT4Kids binnenkomen, komt ten goede aan het beweegprogramma WKZ Sportief. Met WKZ Sportief biedt het WKZ sport- en beweegactiviteiten aan voor alle kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Het doel is om kinderen met een chronische ziekte of aandoening aan het sporten te krijgen of te houden. Hiervoor zijn diverse programma’s in samenwerking met studenten van het CIOS, medisch pedagogisch zorgverleners en fysiotherapeuten. IT4Kids ondersteunt twee projecten financieel:

Het WKZ ‘uit bed’ programma, waarbij kinderen in het ziekenhuis op een leuke en speelse manier worden uitgedaagd om te bewegen met als doel om de kinderen zo snel mogelijk uit het ziekenhuisbed te krijgen. Het WKZ ‘op weg’ programma, dat bedoeld is om kinderen met een chronische ziekte of aandoening te laten bouwen aan weerbaarheid en zelfvertrouwen door middel van sport. “Dat een kind de beperking niet als een hindernis ziet, maar door het kind weer in zijn kracht te zetten.”

Colette Zee, directeur IT4Kids: “Wij zijn met IT4Kids verheugd dat we ook een project kunnen ondersteunen dat gericht is op actief herstel van kinderen. Met het uiteindelijke doel dat voor al onze projecten geldt: een langdurige sportkans voor kinderen, zodat zij #skills4life kunnen ontwikkelen. Hoe mooi is het om vanuit IT4Kids het beweegprogramma van kinderen die in het WKZ verblijven te kunnen financieren? Daarnaast willen we ons gezamenlijk inspannen om hardwaredonaties te realiseren om een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan het prachtige WKZ beweegprogramma, waarmee we voor vele kinderen het verschil willen maken!”

Stichting IT4Kids zamelt gebruikte en afgeschreven hardware in en schenkt de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die kinderen een (sport)kans geven. Via IT4Kids kunnen bedrijven hardware doneren waarvan de waarde geschonken wordt aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De samenwerking tussen IT4Kids en het WKZ is ontstaan dankzij FC Utrecht Maatschappelijk, die partner is van zowel IT4Kids als Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Meer informatie over het doneren van hardware voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis is te vinden op: www.it4kids.com.