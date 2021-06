Dafne Schippers recht de rug bij NK

Utrecht/Breda - Atlete Dafne Schippers liet in aanloop naar de Nederlandse Kampioenschappen Atletiek weten dat ze al lange tijd kampt met problemen aan de rug. Het beperkt haar in wat ze het allerliefste doet. Pijnvrij heel hard lopen. Bij de NK in Breda stond ze afgelopen vrijdag wel aan de start van de 100 meter om na een gewonnen halve finale even later ook de finale ‘gewoon’ te winnen. “Ik kan nog steeds hard lopen, heb nog steeds het talent en wil er nog steeds vol voor gaan”, zei ze na haar overwinning.

Door Roberto Cancian

Dat haar lichaam niet volledig wil meewerken, dat blijft ze uiteraard lastig vinden. “Mijn lijf wil niet helemaal doen wat ik wil op dit moment en dat is moeilijk voor mezelf om te accepteren”, gaf ze na haar race aan. Dafne Schippers liet weten dat haar mededeling, daags voor de Nederlandse Kampioenschappen van start gingen, een gevoel van opluchting en bevrijding gaf. “Het is beter om het nu te kunnen delen met de buitenwereld. Het is natuurlijk moeilijk om te doen, wel is het goed voor de buitenwereld om te laten zien wat het betekent voor me en wat het met me doet.” Schippers vulde direct aan dat ze de lat voor zichzelf hoog blijft leggen.

Aan opgeven denkt de 29-jarige sprintster namelijk nog lang niet. “Ik wil er alles aan doen om het maximale eruit te halen. Ik zal altijd blijven vechten. Wat het wel lastig maakt, is dat het vechten is tegen een fysiek iets. Dat maakt het extra pittig voor me.” Eenmaal op de baan bij atletiekvereniging AV Sprint in Breda was er voor de leek weinig van de ongemakken te merken, dat gold ook voor veel van haar collega-sprinters. Dafne Schippers, die met nog een aantal andere sprintsters de series over mocht slaan, snelde in de halve finale naar de winst in haar serie. Even later stond ze opnieuw aan de start voor de finale. Vorig jaar liet ze de finale bij de NK Outdoor in Utrecht nog aan zich voorbij gaan, eveneens door haar rug te willen sparen. Nu zette de Utrechtse sprintster de finale van de 100meter naar haar hand door in een tijd van 11.20 seconde te finishen en daarmee Marije van Hunenstijn en Jamile Samuel achter zich te laten.

In een titelstrijd waarin weliswaar meer mogelijk was maar het publiek nog steeds niet welkom was, waren er ook nog podiumplaatsen voor andere Utrechtse atleten. Bij het Hinkstapspringen werd U-Track atlete Kellynsia Leerdam derde met een afstand van 12.67 meter. Marius Wouters, uitkomend voor Hellas Utrecht, eindigde bij het hoogspringen op een gedeelde derde plaats met een hoogte van 2m06. Zijn broer Jurriaan Wouters miste met een afstand van 69.40 meter bij het speerwerpen net het podium. Hij moest genoegen nemen met een vierde plaats. Zo kwam er een einde aan een Nederlands Kampioenschap Atletiek waar meerdere atleten zich nog konden laten zien voordat zij komende maand richting Tokio reizen voor de Olympische Spelen. De kans is groot dat de Utrechtse N’ketia Seedo, die zich overigens afmeldde voor de NK in Breda, daarbij aanwezig zal zijn.