Pilot Stadstuin Food for Good

Utrecht - Stadstuin Food for Good is een pilot, genaamd Water4Good, gestart om samen met buurtgenoten te leren en te ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptatie. De stadstuin van Utrecht Natuurlijk daagt alle Utrechters uit om tijdens het Duurzame Weekend op 11 juli mee te denken over manieren waarop we Utrecht nog groener en blauwer kunnen maken. In de zomermaanden kampt de vijver op Stadstuin Food for Good met droogte.

Door het ontbreken van regenwater worden de groenten in de moestuin geïrrigeerd met kraanwater. In de wintermaanden is er wateroverlast en wordt het een grote modderpoel. Sinds deze lente, zorgt de stadstuin voor een slimmere regulering van het regenwater. Vrijwilligers en buurtgenoten hebben onder andere drainagebuizen onder twee kweekbedden gelegd, regentonnen met de dakgoot verbonden en de vijver verdiept. Door direct in de praktijk aan de slag te gaan leren ze al doende.

De kennis die ze daarmee hebben opgedaan willen ze graag delen. Op 11 juli, tijdens het Duurzame Weekend, houdt Stadstuin Food for Good de workshop ‘Water & Food for Good’. “Ben jij benieuwd naar hoe je meer met hemelwater kan doen? Denk met ons mee over de vervolgstappen en verken samen hoe je zelf aan de slag kan gaan.” Aanmelden kan via de website van de Duurzame Week. Op de hoogte blijven? www.utrechtnatuurlijk.nl/water4good.