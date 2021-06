bieb is buiten in zomervakantie kom verhaal halen

Utrecht - De bieb is buiten deze zomer. “Bibliotheek Utrecht komt naar je toe met de mooiste verhalen. De biebfiets toert rond door Utrecht langs parken, speeltuinen en pleinen. Bekijk ter plekke het menu en kies het verhaal dat jij graag wil horen. Voor jong en oud. Er zijn ook speciale voorlezers als Ingmar Heytze, nijntje of Mees Kees. Kom ook verhaal halen.”

Bibliotheek Utrecht trekt erop uit deze zomer. Zes weken lang, van zaterdag 17 juli tot en met zondag 29 augustus, gaat de bieb naar buiten. Op toer door Utrecht met een speciale biebfiets. Om voor te lezen in parken, speeltuinen en op pleinen.

“Je kunt de biebfiets tegenkomen bij stadsboerderij Gagelsteede, het Moskeeplein, Molen de Ster, Speeltuin Anansi, Fort Luna, Berlijnplein, het Wilhelminapark, AZC Joseph Haydnlaan, Roberto’s ijssalon in Wittevrouwen, het zwemplekje bij Amelisweerd. Of op een andere verrassende plek.” Je vindt alle locaties op bibliotheekutrecht.nl/zomer.

Op het menu in de biebfiets staan griezelverhalen, stadspoëzie, romantische verhalen of verhalen om te lachen. Voor jong én oud. Het publiek kiest ter plekke welk verhaal de bibliotheekmedewerker gaat voorlezen. Regelmatig is er ook een speciale voorlezer, zoals burgemeester Sharon Dijksma en acteurs Leendert de Ridder (Mees Kees), Marianne van Houten (nijntje) en Edo Brunner. Ook dichter Ingmar Heytze en bibliotheekdirecteur Deirdre Carasso komen voorlezen. Kijk voor meer informatie op bibliotheekutrecht.nl/zomer.

Het Reizend Lab van de bieb komt deze zomer naar de speeltuin toe. “Kom robotjes programmeren, tekenen met een 3D-pen of je eigen stop-motionfilm maken. Bij het Reizend Lab kun je het allemaal uitproberen. Je hoeft je vooraf niet op te geven. Het kan zijn dat je even moet wachten als het druk is. Je vindt het Reizend Lab deze zomer in speeltuin De Kameleon, Anansi, Gagelsteede, Fort Luna en in Brede School Het Zand.” Gratis toegankelijk, voor 7-12 jaar. Kijk op bibliotheekutrecht.nl/laboratorium voor alle locaties en tijdstippen.

“Van 12 juli tot en met 29 augustus biedt Bibliotheek Utrecht een voordelig abonnement aan: een jaar lang onbeperkt lenen voor 30 euro in plaats van 55 euro. En voor wie af en toe een boek wil lenen, à 2 euro per keer, is er de NUpas.” Kijk voor alle informatie op bibliotheekutrecht.nl/abonnementen.