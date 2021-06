Herdenking Keti Koti in bieb

Utrecht - Burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Linda Voortman nemen woensdag 30 juni het boek ‘Utrecht en de Slavernij’ van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco Raben in ontvangst. Dat is een onderdeel van een breder programma rond de herdenking van Keti Koti in Bibliotheek Neude.

Onder leiding van presentator Ayden Carlo is 30 juni van 19.00 tot 20.30 uur in Theater Bibliotheek Neude een gevarieerd programma. Te gast zijn redacteurs Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers en Remco Raben en diverse auteurs uit het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’. Zij gaan in panels in gesprek met Leroy Lucas (Keti Koti Utrecht), Jörgen Gario, Katy Streek, Jennifer Tosch en Jomecia Oosterwolde (Sites of Memory), en Joyce Pennings van Het Utrechts Archief (HUA) over het boek, herinneringen aan zwart Utrecht en de rol van kunst en cultuur. De gesprekken worden afgewisseld met de performance Future for the Past van Sites of Memory.

Kunstenaars uit Zuid-Afrika en Nederland geven hun visie op dit actuele onderwerp in zang, poëzie, dans, beeldende kunst, en theater. Verder is er aandacht voor de tentoonstelling ‘Voices of Fashion’ in het Centraal Museum, Keti Koti (de viering van de afschaffing van de slavernij) en het in 2023 op te richten slavernijmonument. Het programma is gratis online bij te wonen. Meer informatie en de link naar de livestream: www.bibliotheekutrecht.nl.