Sint Maarten Viering krijgt vaste plek op Domkerk

Op de Domkerk hangt een bordje over de Sint Maartensviering in Utrecht. Foto: PR

Utrecht - Op de Domkerk hangt vanaf afgelopen zaterdag een bordje overde Sint Maartensviering in Utrecht. Met behulp van een QR-code krijgen bezoekers in de vorm van filmpjes en foto’s informatie over de schutspatroon van onze stad. Voor toeristen is er ondertiteling in Duits en Engels.

Het informatiebordje is een initiatief van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en de Stichting Sint Maarten Utrecht. Het doel is om immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaarder te maken. “De Sint Maartensviering is zo’n voorbeeld van immaterieel erfgoed, want dit evenement is alleen zichtbaar op 11 november als kinderen met lampionnen langs de deuren gaan. Maar de betekenis voor de stad gaat veel verder. Zo wordt in buurthuizen, zorgcentra, scholen en AZC’s maandenlang gewerkt aan de lichtsculpturen en muzikale acts voor de Sint Maarten Parade.”

Als locatie voor het bordje is de Domkerk de uitgelezen plek. Niet alleen omdat de kerk oorspronkelijk als Sint Maartenskerk werd gesticht, maar ook omdat op het Domplein meerdere afbeeldingen van de schutspatroon te zien zijn. Zoals Sint Maarten die zijn mantel deelt boven de ingang van de kerk en bij de poort van de Pandhof. En niet te vergeten als windvaan op de Domtoren. Het bordje is al geplaatst en werd zaterdag officieel ingewijd, voorafgaand aan het carillonconcert.

In de middag werd de Martinusklok geluid, in verband met het 700-jarig bestaan van de Domtoren.