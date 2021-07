Deze zomer al nascheiding plastic, containers worden vervangen

Utrecht - Vorig jaar maakte de gemeente bekend om bij de afvalinzameling plastic, blik en pak niet langer gescheiden te willen inzamelen. Uit proeven was immers gebleken dat machinaal nascheiden van deze afvalvormen uit de ‘grote hoop’ van restafval een grotere hoeveel herbruikbaar materiaal opleverde dan wanneer de scheiding aan de burger wordt overgelaten.

Door Paul Hustinx

De raad ging akkoord met deze aanpak, maar invoering kon niet zomaar van vandaag op morgen, omdat de gemeentelijke afvalverwerkingscentrale er nog niet op berekend was om grote hoeveelheden plastic na te scheiden. Ook de inwerpzuilen voor restafval waren er niet op berekend om ook grote hoeveelheden aangeleverd plastic te herbergen. Dus de burgers moesten nog even doorgaan met scheiden, maar hierin komt verandering. Inmiddels heeft afvalverwerker AVR voldoende capaciteit om al het plastic uit Utrecht buiten Leidsche Rijn machinaal te kunnen scheiden. De containers zijn echter nog niet direct zomaar aangepast, maar vanaf ‘deze zomer’ zullen de bakken voor restafval en plastic, blik en pak (PBP) al tezamen op één ophaalroute worden geleegd en wordt het PBP er achteraf uit gescheiden. Dit scheelt de gemeente tevens ritten met haar ophaalwagens.

De inzamelcontainers worden vanaf dit najaar wijk voor wijk vervangen, waarbij de PBP-bakken verdwijnen en er meer bakken voor restafval komen. Als de containers zijn vervangen, zal de gemeente ook de PBP-kliko’s weer innemen. Vanaf december worden ook in Leidsche Rijn de PBP-containers tezamen met het restafval geleegd en vanaf januari worden daar de containers vervangen. Over de eerste veranderingen deze zomer start de gemeente op korte termijn met een informatiecampagne voor bewoners. Met betrekking tot een inzamelen speelt ook nog dat de raad gevraagd had om extra aandacht voor mensen met een beperking, voor wie het wegbrengen van het afval naar een plek op enige afstand niet altijd gemakkelijk is.

Hierop stelt wethouder Verschuure dat al rekening wordt gehouden met de toegankelijkheidsnormen van agenda 22 en dat de inwerpzuilen zich nooit verder dan 125 meter van een woning bevinden. Hij ziet dan ook geen noodzaak om aanvraag van een ‘zorgcontainer’ mogelijk te maken, zoals dat in sommige gemeenten kan. Dit is immers alleen bedoeld voor situaties waarin de afstand tot de container veel groter is dan de norm die Utrecht hanteert. Verder verwacht de wethouder dat er middels inspraakrondes vooraf over de precieze locaties van de zuilen dan wel gesprekken altijd een oplossing gevonden kan worden.