Belangrijk om elkaar te begrijpen

Utrecht - Een Nederland van iedereen. Dat is waar het initiatief ‘Verschil Mag Er Zijn’ voor staat. “Wij willen met dit initiatief zorgen voor verbinding door mensen met hele verschillende achtergronden, ervaringen en meningen met elkaar in gesprek te laten gaan”, geeft Jurrian Veldhuizen aan. Samen met Manon Peek startte hij het initiatief om Nederlanders, die elkaar in het dagelijkse leven niet snel tegen zouden komen, met elkaar te matchen.

Door Roberto Cancian

Door samen in gesprek te gaan en te luisteren naar elkaar, geloven Manon en Jurrian dat ‘wij’ elkaar beter kunnen begrijpen. “In een onzekere tijd van grote veranderingen botsen wij Nederlanders steeds harder en is er een steeds groter groeiende groep van Nederlanders die zich niet gehoord voelen. Daar willen wij wat aan doen”, aldus Veldhuizen. Als voorbeelden noemt hij: protesten tegen de corona-maatregelen, boeren met trekkers op het Malieveld en 40.000 klimaatactivisten die zich laten horen. “Volgens ons ligt dat voor een groot deel aan een heel simpel feit, we zijn gestopt met de dialoog. Het conflict is duidelijk aanwezig maar de dialoog blijft achterwege. Daarom willen wij zoveel mogelijk Nederlanders weer naar elkaar laten luisteren door ze met elkaar in gesprek te laten gaan. Gesprekken plaats laten vinden tussen juist die mensen die elkaar in het dagelijks leven niet treffen. Mensen die elkaar niet begrijpen of elkaar dingen verwijten, maar weinig van elkaar weten.”

Een aantal ging de uitdaging, of liever gezegd de dialoog, al aan. Een boer uit de Achterhoek sprak met een geneeskundestudent uit Amsterdam en een manager van een wetenschappelijk onderzoeksbureau sprak met een voorstander van zwarte piet. “Dat alles met de intentie om naar elkaars verhaal te luisteren, niet om elkaar te overtuigen. Door te luisteren naar elkaar, gaan de mensen elkaar beter begrijpen. Op die manier dragen we samen bij aan een Nederland waar verschil er mag zijn.” De 26-jarige Manon Peek en de 25-jarige Jurrian Veldhuizen studeerden beide Internationale Ontwikkeling Studies aan de WUR in Wageningen. Samen wilden ze iets doen om mensen met elkaar in contact te brengen. “Alleen maar ‘praten over’ was niet genoeg. Wij ergerden ons aan de polarisatie in Nederland. Wij leven in Nederland in een ‘hokjesmaatschappij’ en veelal in onze eigen bubbel en wijk. Het is geen probleem dat we verschillend zijn maar daar moeten we niet raar over doen. Mooi zijn de woorden van de 55-jarige Herman uit Harderwijk: “de soep wordt niet zo heet gegeten als je met elkaar in gesprek gaat. Het is mooi om zo ons steentje te kunnen bijdragen aan een Nederland waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.”

‘Verschil Mag Er Zijn’ is bezig met het organiseren van gerichte evenementen binnen thema’s waar veel onbegrip heerst. Daarin wordt nauw samengewerkt met organisaties die met hun beide benen ‘in de klei’ staan. “Op die manier proberen wij ook het verschil en de uitdaging op te zoeken.” Voor informatie: www.verschilmagerzijn.org.