Geschiedenis van het Stadsblad

Utrecht - De in Groningen geboren en woonachtige P.S.M. de Bruin ontdekt in 1955 dat in Utrecht geen huis-aan-huisbladen bestaan. De 29-jarige ruikt avontuur en geld en besluit - met op zak een lening van een Groningse boer - een wekelijkse krant onder de titel Het Stadsblad in Utrecht op te zetten. Vanuit een kantoortje aan de Leidseweg trekt De Bruin op een huurfiets door de stad om naar advertenties te vissen.

Door Ton van den Berg

Een van de eersten die toehapt is de bakkerij Lubro. De eerste Het Stadsblad (62.000 stuks) verschijnt op vrijdag 2 september 1955 en opent met een artikel over de stralingseffecten van de wereldwijde proeven met atoombommen. Het stuk is - volgens De Bruin in een interview in 1995 -: “gejat, uh, geleend bedoel ik” van een weekkrant uit Zuid-Holland. De voorpagina bevat drie Utrechtse elementen: de winkelweek in Lombok, een stukje over Utrecht in cijfers en een aanbeveling aan vrijgezellen in de omgeving van kasteel De Haar te gaan wandelen. Motto bij de start is: ‘De professor moet het willen lezen, de ongeschoolde moet het kunnen lezen’. Het wordt een blad, jarenlang zonder foto’s, met artikelen over wetenschap, boeken, sport, mode en (steeds vaker) Utrechtse berichten zoals protestberichten tegen de demping van de singel.

Veel aandacht ook voor de historie van Utrecht, in 1959 opent de krant met: Hoe was Utrecht honderd jaar geleden? Commercieel is Het Stadsblad een succes. De pagina’s staan vol Utrechtse advertenties. De krant die bij de start nog vier pagina’s telt is in 1963 al twaalf pagina’s dik en rond de kerst telt het zelfs 16 pagina’s, waarvan het merendeel gevuld wordt met advertenties. Een grote vaste adverteerder is warenhuis V&D (VrijDag VoorDeel). De krant wordt inmiddels in een groot deel van de provincie verspreid met een oplage van 125.000 stuks.

Andere huis-aan-huisbladen volgen: in 1958 Wij op ons Eiland, een wekelijkse uitgave van de Wijkvereniging Wij op ons Eiland die alleen in Kanaleneiland wordt verspreid. In 1964 krijgt Overvecht een weekkrant via de Wijkvereniging Overvecht. Echte concurrentie krijgt Het Stadsblad in 1969 van het blad Groot Utrecht. De aanleiding is op z’n zachtst gezegd bizar. Stadsbladoprichter P.S.M. de Bruin heeft goed geboerd, de lening aan de boer is terugbetaald en hij woont inmiddels in een grote villa in Groenekan. Maar daar krijgt hij met zijn buurman, de aannemer Lisman (bouwer van de Van Vollenhoveflats in Zeist en koper van de St. Willibrorduskerk in 1968) ruzie over een erfscheiding tussen hun lapjes grond. Volgens de overlevering wordt er veel gescholden en Lisman zou gezegd hebben dat hij het blad van De Bruin ‘kapot gaat maken’. Hij zorgt voor het geld waarmee Groot Utrecht wordt opgericht. Onder leiding van journalist M.L.J. Eyndhoven weet Groot Utrecht veel lezers aan zich te binden. Dat lukt ook omdat inmiddels veel Utrechters menen dat Het Stadsblad van De Bruin ‘een rechtse krant’ is en hij zelf met zijn commentaren over verloedering van de jeugd ‘een rechtse bal’. Hoe dan ook, Het Stadsblad ‘kapot’ krijgen lukt niet.

Als een ‘advertentieoorlog’ in 1969 uitbreekt reageert De Bruin door Het Stadsblad voortaan twee keer per week uit te brengen. En hoe aardig Groot Utrecht het ook doet, Het Stadsblad blijft voor adverteerders het belangrijkste huis-aan-huisblad en kent ondanks de kritiek op het rechtse imago diverse populaire rubrieken zoals de sportcolumns van Herman Kuiphof en de in vollekstaol Uterechs geschreven stukjes ‘Azzu mijn vraag’ van Gijs (pseudoniem van journalist/entertainer Bob Bleijenberg). De krant scoort verder met interviews met bekende Nederlanders zoals de Zangeres Zonder Naam, Godfried Bomans, Remco Campert, Gerard van het Reve, Jan Cremer. Ook internationale artiesten zoals The Beach Boys en Ray Charles praten exclusief met Het Stadsblad. Wat het ook goed doet is de pagina De Muurkrant met ingezonden brieven van Utrechtse lezers.

In 1972 vindt De Bruin het genoeg geweest en verkoopt zijn krant aan het Wegener Couranten Concern, een familiebedrijf uit Apeldoorn dat het voortzet als Stadsblad. Een paar jaar later lijft Wegener aartsrivaal Groot Utrecht in om die krant in 1982 om te zetten in wijkbladen onder de naam Utrecht Present.

Begin jaren tachtig, recessie, hebben de huis-aan-huisbladen het niet makkelijk. De adverteerders blijven weg. Het Stadsblad verliest z’n twee, dure, columnisten Herman Kuiphof en Theo Koomen. Redacteur Jan Lemaier en sportcorrespondent Piet Imbos mogen blijven. Als het langzaamaan weer (financieel) beter gaat krijgen nieuwe medewerkers ruimte in de krant zoals fotograaf Marnix Schmidt, cabaretier Hennie Oliemuller, Arne Zuidhoek (tekenaar van Stadsgezichten) en columnist Tinus Gragwaoter (Frans de Haas). Meest populair is de geschiedenisrubriek van dr. A. van Hulzen. In 2014 verkast het Stadsblad naar de (Belgische) Persgroep, dat nu DPG Media heet. In de stad Utrecht is het blad nog het enige huis-aan-huisblad. Andere bladen als De Brug en De VAR worden alleen in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern uitgebracht. In februari 2017 zijn er weer bezuinigingen en er moet volgens de uitgever meer met internet worden gewerkt via de website Indebuurt.nl. Nieuwe tijden, nieuwe kansen. Maar niet lang genoeg want een paar maanden terug besluit DPG Media al zijn huis-aan-huisbladen te verkopen. Het Stadsblad gaat naar Rodi Media uit Noord-Holland. Die krijgt de advertentierechten, maar hoeft de titel Stadsblad niet voort te zetten en gaat met DUIC (De Utrechtse Internet Courant) in zee voor een nieuwe gratis papieren weekkrant. Wat zou P.S.M. de Bruin ervan gevonden hebben? Hij gaat na de verkoop van zijn blad in 1972 theologische boeken schrijven. Hij overlijdt in 2009, 82 jaar oud.