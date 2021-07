Column Koos Marsman: Dank

Di is ‘t laotste Stadsblad. Da’s de derde graotis kerant waor ik bij ben gewees en die d’r mee ophouw. Zal ‘t aon mij ligge? De Oud-Utrechter, Ons Utrecht en nu ‘t Stadsblad, ze ginge omda d’r gewoan nie zoveul meer wor verdiend an avertensies.

Vroeger kon de baos van ‘t Stadsblad d’r nog een villa an overhouwe, da kejje tegewoordig vergete. Da avertensiegeld gaot nouw naor Feesboek en Goegle, bedrijve erreges ver weg. Lokaol is d’r gin lol meer an. DUIC gaot ‘t nouw probere om elleke week ‘n graotis kerant te levere in Uterech. Of ‘k daor me stukkies nouw ken gaon schrijve wee’k nie, we gaon ‘t zien.

Wa jammer is da d’r ‘n einde komp an die tradisie da ‘t Stadsblad jaorenlang ‘n kollum had da in ‘t Uteregs geschreve war. Eers war da Gijs (Bob Bleijenberg) die stukkies schreef onder de titel ‘Azzu mij Vraog’ en laoter war da Tinus Gragwaoter (Frans de Haas). Zellef moch ‘k tweewekelijks ‘n stukkie doen vanaf 2013 en erreges vanaf 2015 lees ‘k ze vaok voor op Bingo FM bij ‘t lunsjprogramma van Sonja.Oke, ‘t Stadsblad war soms’t sufferdsie zo as zo’n graotis huiskerant wor genoemp, maor jaorelang is ‘t ‘n belangrijke informaosiebron gewees voor Uterechters onderling.

De brieverubriek, sportartikele en kultuurinfo waore de sterreke noemers waorvoor lezers halsreikend uitkeke naor hun brievebus. En nie te vergete, d’r zijn heule hordes gewees die de kerant wilde hebbe voor waorvan die leefde: de avertensies. Die wilde wete of bakker X op de hoek weer korting gaf en zo niet dan ginge ze naor die and’re an de and’re kant van de buurt.’t Stadsblad war de standaord as ‘t gaot om Uterechse huis-an-huisblaode, maor wor nu ook an de kant gezet omda d’r nie meer genog an wor verdiend. Hopelijk komp ik uw weer teuge, dank da u me stukkies heb geleze.

Koos Marsman

Commetator van ‘t Stadsblad