Voorlichting op school over zwerfafval

De aftrap van het lespakket Utrecht Schone Stad vond plaats bij basisschool Joannes XXIII in Overvecht, in het bijzijn van wethouder Diepeveen.

Utrecht - In de strijd tegen het afval en onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ heeft de gemeente het lespakket Utrecht Schone Stad gelanceerd. Het betreft een digitale lesmethode voor zowel basis- als middelbare scholen. Doel is kennis bijbrengen en leerlingen laten ontdekken hoe ze slim kunnen omgaan met (zwerf)afval.

Door Bert Nijenhuis

“Twee jaar geleden hebben we het actieplan ‘Utrecht Schone Stad’ gepresenteerd”, legt gemeentewoordvoerder Sanne Hermans uit. “Educatie is hierbij een van de hoofdpijlers. Het is een belangrijk middel om leerlingen te motiveren op een goede manier om te gaan met zwerfafval. Dit lespakket geeft daar concrete invulling aan.”

Als doelgroep is gekozen voor groep 6 tot en met 8 van de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. “Omdat je met deze leerlingen de diepte in kunt”, gaat Hermans verder. “Je kunt ze al veel vertellen over zwerfafval en het voorkomen ervan, maar bijvoorbeeld ook uitleggen hoe afval wordt verwerkt en gerecycled. De wereld van deze jongeren wordt snel groter. Ze krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en komen meer met afval in aanraking. Dan is het handig dat ze weten wat ze met afval moeten doen en wat de gevolgen zijn als ze het niet in de afvalbak gooien.”

Het lespakket Utrecht Schone Stad bestaat uit digibordlessen (beschikbaar als pdf en PowerPoint) en instructies voor docenten. Voor de basisschoolleerlingen zijn er drie verschillende lessen met opdrachten. Daarnaast zijn er filmpjes, waarin de jonge afvalreporters Daysha en Jesper uitleggen hoe we Utrecht samen schoon kunnen houden. Leerlingen uit het voortgezet krijgen een printbaar en digitaal invulbaar werkblad. De zogenoemde challenge Utrecht Schoon! is beschikbaar voor twee niveaus: vmbo-bk(g) en vmbo-t, havo en vwo. “Het is allemaal op vrijwillige basis”, verklaart Hermans. “Scholen kunnen zelf bepalen of en wanneer zij gebruikmaken van het lespakket, of delen ervan. We organiseren ook contact- en evaluatiemomenten over de uitvoering en de behaalde resultaten. Als de situatie het toelaat, zullen onze Utrecht Schone Stad Coaches na de zomer alle scholen bezoeken. Ook werken we met enquêtes om de wensen en behoeften te peilen en van daaruit de lespakketten te verbeteren.”

Het is dan ook niet de bedoeling dat het lespakket Utrecht Schone Stad slechts eenmalig wordt gebruikt. “Op basis van de wensen en behoeften van scholen en de actualiteit blijven we de lesprogramma’s vernieuwen. Het lespakket moet uiteindelijk onderdeel worden van een bredere visie over educatie rond afval. Alles is in ontwikkeling en daarom kunnen we ook nog niet zeggen wanneer het project geslaagd genoemd kan worden. We hopen uiteraard dat veel scholen gebruik gaan maken van het lespakket en dat voorlichting over afval een vaste plek krijgt in het lesaanbod. Ook dit bespreken en evalueren we met de scholen.”

Meer informatie: www.utrecht.nl/afvallespakket.