Feestelijke priknacht in de Jaarbeurs

Utrecht - Vrijdagavond even na negenen. Vanuit de Jaarbeurs klinken zware beats. Voor de ingang staat een lange rij jongeren. Je zou kunnen denken dat er binnen een dancefeest gaande is. Zover zijn de coronaversoepelingen nog niet, maar de bezoekers zijn duidelijk in een feestelijke stemming. Aanleiding: de eerste van drie door de GGD Utrecht georganiseerde priknachten in het Utrechtse evenementencomplex.

Door Bert Nijenhuis

Binnen overziet GGD Utrecht-directeur Jaap Donker tevreden de voorbijtrekkende stoet. “Zij hebben geluk gehad. We zijn woensdag 4,4 miljoen keer gebeld. De Janssen-lijn raakte overbelast.” Donker verwijst naar de stormloop op 200.000 doses van het Janssen-vaccin. Die werden alsnog aangeboden, nadat het vaccin eerder deze maand uit het vaccinatieprogramma was gehaald. Vanwege een zeldzame bijwerking - trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes - en omdat er voldoende andere vaccins beschikbaar waren. “Het is erg jammer dat dit een eigen leven is gaan leiden, want de risico’s zijn echt verwaarloosbaar. Het is gewoon goed spul.”

Een opvatting die, gezien de overweldigende belangstelling, massaal wordt gedeeld. “Het helpt natuurlijk dat het een single-shot vaccin is”, bekent de GGD-directeur. “Overdag wordt hier gevaccineerd met Pfizer en Moderna, waar je er twee van nodig hebt. Van Janssen volstaat één prik.” Donker zegt er begrip voor te hebben dat met name jongeren zich om die reden hebben gemeld voor de restvaccins. “Het is uiteraard geen toeval dat negentig procent van de mensen die een prikafspraak hebben gemaakt, is geboren na 1990. Als ze dat alleen hebben gedaan met vakanties en feesten in het achterhoofd, kun je dat opportuun noemen. Tegelijkertijd waren jongeren sowieso als laatste aan de beurt, terwijl ze misschien wel het meest onder de lockdowns hebben geleden. Daarnaast is uiteindelijk iedereen gebaat bij zoveel mogelijk gevaccineerden.”

De GGD Utrecht draagt hieraan onder meer een steentje bij met het wegprikken van 20.000 Janssen-vaccins. “Dat doen we in Utrecht, Nieuwegein en Driebergen. De Jaarbeurs is de enige locatie waar het in de avonduren wordt gedaan. Vanwege het tijdstip en de doelgroep leek het ons leuk om vanavond een DJ te laten draaien.”

Swingend op de beats van DJ Murat verlaat Thomas (21) uit Utrecht de Jaarbeurs. “Het deed niet eens pijn!”, jubelt hij nog na. “Elke zomer rijden mijn vrienden en ik met een busje naar Zuid-Frankrijk voor een vakantie van drie weken. Vorig jaar kwam het er vanwege corona niet van. Ik ben zo blij we dankzij de vaccinaties nu weer naar onze vertrouwde camping kunnen.” Thomas benadrukt dat hij zich niet alleen heeft laten prikken om zorgeloos op vakantie te kunnen. “In mijn naaste omgeving heb ik gezien hoe ziek ook jonge mensen van corona kunnen worden. Alleen daarom al zou ik me altijd laten vaccineren. Dat ik nu eerder aan de beurt ben gekomen, is alleen maar mooi meegenomen.”