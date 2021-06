Utrecht - De Salon van Weleer presenteert zondag 27 juni om 19.30 uur de tweede aflevering van Het Emotorium, een vrolijk en prikkelend amusementsprogramma waarbij alles draait om gevoelens en emoties.

“Het Emotorium is ouderwets moderne infotainment, vol gezelligheid met een knipoog. Ook in deze tweede aflevering duiken de leden van het 16-koppig panel in een zee van emoties en gevoelens. Dit keer krijgen zij opdrachten en vragen voorgelegd die te maken hadden met de gevoelens angst, walging en verliefdheid. Hoe ontstaan deze emoties, hoe worden ze ervaren en hoe kun je ermee om gaan? Het programma wordt op luchtige wijze gepresenteerd door Serge Brink en zijn lieftallige assistente Helga ‘emo’ Cremers. Zij leiden dit alles met de nodige humor in goede banen. Het Emotorium is niet alleen amusant, maar je steekt er ook nog iets van op.”

Het Emotorium is een productie van Stichting Gullie, cultuurplaats Utrecht. Het concept, de eindregie en montage zijn in handen van Gert van Veen.

De tweede aflevering is zondagavond 27 mei om 19.30 uur te zien op de Facebookpagina van de Salon van Weleer via de onderstaande links. Op deze pagina is ook de eerste uitzending terug te zien. www.facebook.com/SalonvanWeleer en www.facebook.com/Dilemmatorium.