Kindcentrum Rijnvliet officieel geopend door wethouder Klein

Utrecht - Kindcentrum Rijnvliet, het eerste gebouw in Utrecht dat speciaal als kindcentrum is ontworpen, is vandaag officieel geopend. Hier kunnen kinderen van 0 tot 13 jaar leren, spelen, sporten en zich op allerlei manieren ontwikkelen. Kindcentrum Rijnvliet maakt deel uit van de gelijknamige wijk.

Het openingsprogramma in de openlucht op het plein, met dansende, zingende kinderen en de genodigden en ouders op afstand, werd vanwege het weer naar binnen verplaatst. Ouders keken thuis coronaproof mee via een livestream, de genodigden keken in een lokaal mee via het digibord.

Alle ruim honderd kinderen, 0- en 1-jarigen, peuters, tot en met de 13-jarigen, waren erbij in de centrale ruimte. Als een grote familie. Oudere kinderen zwaaiden naar hun jonge broertjes en zusjes, die nog wel heel bedeesd om zich heen keken, de meeste kinderen droegen een feestelijk oranje Rijnvlietshirt. Na de speeches zongen ze hun Rijnvlietlied en dansten ze de Rijnvlietdans.

Elif-Mira (groep 4) was op 18 augustus 2018 de eerste leerling van kindcentrum Rijnvliet. Nu mocht ze samen met wethouder Anke Klein trots het lint doorknippen, waarmee het gebouw officieel werd geopend.

Kinderopvang voor de allerjongsten, een basisschool, buitenschoolse opvang, ateliers en een sporthal vinden ouders hier onder een dak. Openbare basisschool Rijnvliet en Kind & Co ontwikkelden samen één organisatie met eenzelfde pedagogische visie. Zo’n integraal kindcentrum (ikc) is prettig voor ouders en kinderen. Het motto is: op avontuur!

Het idee is dat kinderen zich hier onbegrensd kunnen ontwikkelen op allerlei gebied. Kindcentra worden op meer locaties in Utrecht ontwikkeld, als samenwerking tussen kinderopvangorganisaties en basisscholen, en meestal in bestaande gebouwen. Dat voor het laten bouwen van een passend gebouw, nog nieuwe spelregels moesten worden ontwikkeld, noemde wethouder Anke Klein in haar toespraak.

“Kindcentrum Rijnvliet is nieuw en zo gebouwd dat kinderen elkaar ‘vanzelf’ kunnen ontmoeten, net als in een gezin. De ruimtes en lokalen zijn flexibel. Veilig en beschut als dat nodig is, maar ook uitdagend, uitnodigend en avontuurlijk. Je kunt er op veel manieren leren. Dat alles maakt Kindcentrum Rijnvliet bijzonder, een plek waar ieder kind straalt.”

“Het gebouw staat middenin de nieuwe wijk Rijnvliet en vormt letterlijk en figuurlijk de brug tussen de wijkbewoners, natuurgebied het Voedselbos en het kindcentrum zelf. Een houten wandelpad slingert zich dwars door het gebouw, als een openbaar pad tussen de wijk, het kindcentrum en de natuur. Pedagogisch medewerkers en leraren van Kindcentrum Rijnvliet willen actief deel uitmaken van de wijk. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de gymzaal, die is toegerust met een interactieve digitale wand.”

Aan de houten loopbrug wordt nog een kunstwerk gerealiseerd, aan de voorbereidingen wordt nog gewerkt. ‘Dichterbij de boom’ van Anouk Vogel, wordt een soort boomkroonpad. Het wordt gerealiseerd met de 1,5 procent-regeling van de gemeente Utrecht (1,5 procent van de bouwkosten van een publiek gebouw wordt gereserveerd voor een kunstwerk), maar extra fondsen zijn nog nodig. Kinderen kunnen hier straks ervaren hoe het is, daar, bovenin de boomkroon. Het kindcentrum kan hier ook biologielessen geven en gaat ook in het naastgelegen Voedselbos op onderzoek naar de natuur.

Opdrachtgever van de bouw van dit uitdagende kindcentrum is SPO Utrecht, bestuur van 38 openbare scholen voor primair onderwijs in de stad Utrecht. SPO Utrecht is een voorloper in duurzaam scholen bouwen. Dit is de vierde nieuwe school die volledig energieneutraal is gebouwd, waar bijna-energieneutraal (BENG) voorlopig de norm is. Extra investeringen in isolatie, ventilatie en duurzame energie, maken het mogelijk te functioneren met ‘nul-op-de-meter’: het gebouw wekt alle energie die nodig is om te functioneren, zelf op.