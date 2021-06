Eerste uitwerking Maliebaanplannen bekend

Uitgangspunt is om de Maliebaan haar historisch karakter terug te geven ‘als monumentale buitenruimte’. Beeld: Gemeente Utrecht/Bureau West 8

Utrecht - Na een lang voortraject en vele gesprekken met omwonenden, kwam de gemeente de afgelopen week met eerste ‘visie en schetsontwerp’ alsmede een concept-integraal Programma van Eisen voor de toekomstige inrichting van de Maliebaan. Uitgangspunt hierbij is om de baan haar historisch karakter terug te geven ‘als monumentale buitenruimte’ en tevens een veilige oversteek te faciliteren voor fietsers op de route Nachtegaalstraat-Burgemeester Reigerstraat.

Door Paul Hustinx

Voor de plannen is samengewerkt met de Stichting Maliebaan i.o., de groep rondom Maarten van Rossem die middels een prijsvraag een ontwerpbureau heeft geselecteerd voor de verdere uitwerking. Wat zijn de plannen? De autoweg in het midden verdwijnt om plaats te maken voor een promenade voor wandelaars en fietsers. Doorgaand verkeer wordt over de ventwegen geleid. Deze worden ‘fysiek en visueel’ versmald om de snelheid te beperken.

Onder andere brede en groene doorsteken vanuit het park moeten snelheidsremmend werken. De parkeerplekken blijven aan de parkzijde om het zicht op de monumentale gevels vrij te houden. De gemeente realiseert zich dat dit niet de optimale keuze is als het gaat om trillings- en geluidsoverlast, maar verwacht dit binnen de grenzen van het acceptabele te kunnen houden en de berekeningswijzen voor deze overlast lijken betrouwbaar.

Op de kruising bij de Reigerstraat krijgen fietsers voorrang en kunnen verkeerslichten achterwege blijven. Men verwacht een zodanige afname van het verkeer op de Maliebaan dat dit zonder veel problemen kan en de veiligheid zelfs verbetert. Bij de kruising komt een eilandje met bomen in het midden. Voor de inrichting van het park gaat het betrokken ontwerpbureau West 8 uit van het besef dat de Utrechtse Maliebaan qua structuur de best behouden maliebaan van Nederland is.

Voor de inrichting ziet men het Lange Voorhout in Den Haag als belangrijke inspiratiebron. Door het aantal paden van 5 naar 3 te beperken wil men meer ruimte voor groen creëren en zonder autorijbaan in het midden ziet men mogelijkheden het ‘monumentaal bladerdak’ te herstellen. Voor al het straatmeubilair bepleit men één herkenbare ‘familie’ van ‘elementen’ als lantaarns, bankjes, afvalbakken en bewegwijzering. Zolang de financiën beperkt zijn, moet de inrichting in fasen plaatsvinden: eerst een basis en later een doorontwikkeling.

Aanwonenden, die hebben mogen meepraten over de plannen, zijn niet onverdeeld gelukkig met de plannen. Hans Kraak van de Bewonersvereniging Maliebaan en Omgeving heeft vele punten van kritiek. “Het historisch karakter van de Maliebaan wordt aangetast. Van de 2 ruiterpaden en 2 voetpaden wil men er 2 opheffen.”

“Men zegt dat de middenbaan een wandelpad wordt, maar het blijft gewoon asfalt”. Deze baan is nooit voor fietsers bedoeld geweest, aldus Kraak, terwijl uitgerekend één van de parallelpaden het eerste fietspad van Nederland was. Dat de ventwegen asfalt krijgen tegen de trillingen noemt hij ‘cultuurhistorisch barbarisme’: ‘alsof je de Nachtwacht overschildert met latex’. Hij vreest verder ‘haaks op het landelijk beleid’ een enorme verhoging van de fijnstofuitstoot door een forse verhoging van het verkeer op de ventwegen, en betwijfelt ook of de kruising zonder stoplichten kan.

De aangenomen halvering van het autoverkeer acht hij ‘wishful thinking’ zolang het doorgaand verkeer niet met aanvullende maatregelen onmogelijk wordt gemaakt. Is hij het uiteindelijk niet gewoon met de groep Van Rossem eens? Zeker, als het gaat om ‘herstel binnen het historisch kader’ helemaal, maar het is het extra verkeer op de ventwegen dat hem de huidige plannen doet afwijzen. En het bevreemdt hem dat de gemeente zaken doet met een stichting rondom genoemde groep die nog ‘in oprichting’ en maar uit ‘2 personen’ bestaat. Deze stichting komt deze week met een verklaring.

Van Rossem, die persoonlijk niet meer bij de gesprekken met de gemeente betrokken is geweest, houdt het nu even bij de opmerking nog steeds ‘heel verrast te zijn dat de gemeente uiteindelijk tot een verstandig oordeel is gekomen’.