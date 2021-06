Sloop Springweggarage in 2028 en herstel Strosteeg door raad

Utrecht - Als een van de twee grote coalitiepartijen het eens een keer niet met een collegevoorstel eens is, wil dat niet zeggen dat iets dan niet doorgaat, want soms springt de oppositie in zo’n grote mate bij dat het idee toch wordt uitgevoerd. Dat gebeurde afgelopen week bij de bespreking van de toekomst van de Springweggarage. Het college wil deze in 2028 slopen om de vroegere Strosteeg op die plek weer in oude luister te herstellen.

Door Paul Hustinx

Maar juist coalitiepartij D66 denkt hier anders over. Zij wil de garage laten staan ten behoeve van een parkeerfunctie voor binnenstadbewoners om zo de grachten autovrij te kunnen maken. Volgens het college zijn hier echter voldoende parkeerplekken voor beschikbaar in de garages bij Hoog Catharijne.

D66 had gehoopt het voorstel middels een gelegenheidsverbond met de VVD, die de garage sowieso graag wil behouden dan wel renoveren of het oordeel hierover althans aan de toekomstige kiezers wil overlaten, te kunnen tegenhouden, maar dit lukte niet.

Want de oppositiepartijen waren, weliswaar vaak onder voorwaarden, graag bereid het college aan een meerderheid te helpen. De PvdA wilde er bij de nieuwbouw op de plek graag 40 procent sociale huur en 40 procent middenhuur voor terug, maar was uiteindelijk tevreden met de belofte van de wethouder dat het ‘stevig’ meer zou zijn dan de stedelijke gemiddelden uit de woonvisie van 35 procent sociale huur en 25 procent ‘in het middensegment’.

“Pak uw kansen”, had wethouder Diepeveen gezegd, en aldus deed de partij na eerst een motie te hebben ingediend om de wethouder aan zijn belofte te houden. De SP wilde evenals de CU de garage graag in de tijd tot de sloop in 2028 mede als mobiliteitshub voor allerlei vormen van deelmobiliteit inclusief e-scooters en bakfietsen laten functioneren. Het CDA idem dito tezamen met vermindering van de lichtoverlast, en Student&Starter hetzelfde gecombineerd met opheffing van de parkeerplaatsen op het Janskerkhof. De wethouder kon zich vinden in het hub-idee en opperde zelfs om dit ook al met de huidige eigenaar Klépierre te bespreken.

Behalve VVD en PVV stemde uiteindelijk de hele oppositie voor het voorstel dat volgens sommigen van een vergelijkbaar kaliber is als het herstel van de singelgracht.