Open Tuinendag: 47 tuinen open

Utrecht - De tiende Open Tuinendag Utrecht vindt plaats op zaterdag 26 juni. Vorig jaar moest deze dag door corona worden afgelast. Dit jaar zijn 47 tuinen en hoven voor bezoekers geopend. Een tuin die al vanaf het eerste jaar meedoet is de imposante tuin van Zuylenspiegel.

De Open Tuinendag is voor liefhebbers een unieke gelegenheid om te genieten van bijzondere en vaak verborgen binnenstadstuinen die de rest van het jaar meestal niet toegankelijk zijn. Een van de hoogtepunten is de grote stadstuin achter Zuilenstraat 5. Ze is in de loop der jaren uitgebreid met aangrenzende tuinen. Zo is een grote tuin ontstaan met een lange vijver die uitkomt bij een vierkante vijver bij het hoofdhuis. Er zijn verschillende gebouwtjes, zoals de speelhuisjes bij de ingang aan de A.B.C.-straat.

Er staan ook enkele oude bomen, waaronder lindes, een ginkgo en een forse kastanjeboom. De tuin heeft een gevarieerde beplanting, tuinbeelden en vazen. “Een grote pergola naast de lange spiegelvijver, met waterspuwers van de kunstenaar Rob Birza, geeft de tuin een prachtige zichtas. De pergola vormt ook de overgang naar een Engelse tuin met borders.”

De deelnemende tuinen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van een passe-partout. Check bij VVV Utrecht of deze nog verkrijgbaar zijn, ze kosten 12,50 euro p.p. (030 - 2360004 of infovvv@utrechtmarketing.nl). Meer informatie: www.opentuinendagutrecht.nl.