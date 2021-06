Start ideeënwedstrijd Domtoren

Utrecht - Iedereen die een creatief doel voor het puin, gruis en de blokken van de Domtoren heeft kan dat vanaf vandaag indienen. Een jury beoordeelt de ingezonden ideeën en de winnende suggesties worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Elk idee, hoe wild, groot of klein ook, is welkom op vandomtotsteengoed.nl. Zo krijgt elk stukje steen dat vrijkomt tijdens de restauratie een nieuw leven.

Jong, oud, creatieve professional of niet. Iedere Utrechter of niet-Utrechter wordt aangemoedigd mee te denken. De organisatie koppelt de winnaars indien nodig aan Utrechtse makers. 16 september sluit de indienperiode waarna de jury de beste ideeën selecteert. De suggesties mogen echt alle kanten op gaan, al eerder geopperde ideeën zijn bijvoorbeeld vazen, een parkbank, een schaakspel van Dompuin en een tatoeage van Domgruis.

De jury bestaat uit circulaire experts, duurzaam erfgoeddeskundigen, creatievelingen en ondernemers. Ook wethouder Eelco Eerenberg, verantwoordelijk voor de Domtoren, beoordeelt de inzendingen. “Bij mij borrelt er gelijk van alles op wat je zou kunnen doen met de stenen van de Domtoren. Maar ik ben ervan overtuigd dat er zoveel meer mensen zijn die nog veel creatievere, innovatievere en gekkere dingen kunnen bedenken dan ik.

Vooral die mensen daag- en nodig ik uit om hun idee in te dienen. Met als doel om voor werkelijk iedereen die, net als ik, verliefd is op ons stadsicoon, een stukje Domtoren binnen handbereik te brengen.” 18 november maakt de jury tijdens een live event de winnaars bekend.

De ideeënwedstrijd maakt onderdeel uit van ‘Van Dom tot steengoed’ dat tot doel heeft het restmateriaal dat vrijkomt tijdens de restauratie een duurzame bestemming te geven en geld op te halen voor het lichtkunstproject ‘In Lumine Tuo’ zodat het icoon van de stad na het afronden van de restauratiewerkzaamheden weer straalt. Hiervoor hebben Stichting Utrechts EigenDom, die gelden werft voor extra restauratieprojecten van de Domtoren, en de circulaire doeners van Brokkenmákers de krachten gebundeld met de gemeente Utrecht en Utrecht Marketing.

Eind 2024 is restmateriaal van de restauratie van de Domtoren verwerkt in allerlei Utrechtse producten en projecten in de stad. Ook wordt een exclusief aantal ornamenten (versieringselementen) geveild en verloot en worden stenen te koop aangeboden. Zo is het voor alle Utrechters mogelijk een stukje Domtoren in huis te halen. Passend bij de tijd van nu gaat er zo min mogelijk van het materiaal verloren en wordt de Domtoren op innovatieve wijze doorgegeven aan de volgende generatie.

Kijk voor meer informatie op vandomtotsteengoed.nl.