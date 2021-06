Nieuwe initiatieven voor lege panden

In 2019 stonden er in het gebied rond de Steenweg zo’n 29 panden leeg of te huur. Begin deze maand waren dat er 47.

Utrecht - Om de toenemende winkelleegstand in de Utrechtse binnenstad een halt toe te roepen, is de gemeente de samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling Morgen Mooier Maken (MMM) gestart. In samenwerking met de Vereniging van Commercieel onroerend goed eigenaren Utrecht Centrum (VCOC) en Centrummanagement Utrecht (CMU) wordt gezocht naar nieuwe initiatieven voor de lege panden.

Door Bert Nijenhuis

Leegstand in binnensteden is een landelijke ontwikkeling, die volgens wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) al voor de coronacrisis was ingezet. “Doordat online shoppen een vlucht nam bijvoorbeeld. Dat is met name vervelend voor winkels die het juist moeten hebben van shoppende passanten. Corona heeft natuurlijk wel veel impact gehad. In 2019 stonden er in het gebied rond de Lange Elisabethstraat, Steenweg en Bakkerstraat zo’n 29 panden leeg of te huur. Begin deze maand waren dat er 47. Met name kleding- en schoenenwinkels hebben een klap gekregen. Ondernemers die eten en drinken verkopen zoals groenteboeren, slagers en bierwinkels, konden tijdens de coronaperiode gewoon doorwerken

Om elkaar te versterken, vestigden bepaalde winkels zich lange tijd in dezelfde delen van de binnenstad. “Zo ontstonden er bijvoorbeeld winkelstraten met kleding- en schoenenzaken van grotere, internationale bedrijven”, weet Verschuure. “Juist deze ondernemingen - met vaak meerdere vestigingen in de stad - hebben er nu voor gekozen het aantal winkels terug te brengen. Dat zie je onder meer aan de Steenweg.” Om een sneeuwbaleffect te voorkomen, noemt Verschuure ingrijpen noodzakelijk. “We moeten die sneeuwbal voor zijn. Je kunt het vergelijken met een flat. Als daar de ene na de andere buur vertrekt en er komt niemand voor terug, dan woon je er uiteindelijk niet prettig meer. Zo ervaren winkeliers het ook. Zij willen een gezellige, levendige en mooie winkelstraat waar mensen graag komen.”

De wethouder roept alle vastgoedeigenaren uit de binnenstad op zich aan te sluiten bij Morgen Mooier Maken. “De manier waarop we de leegstand gaan aanpakken, is nieuw voor Utrecht en uniek voor Nederland. We willen ervaring opdoen en toewerken naar een andere vorm van winkelstraten. Van een ‘placetobuy’ naar een ‘placetobe’. Een plek waar je naast winkelen bijvoorbeeld ook kunt lunchen, een expositie kunt bekijken en een radio- of televisieprogramma kunt bijwonen.”

Sinds 15 juni kan er subsidie worden aangevraagd. Verschuure: “Voor activiteiten tot zes maanden is dat maximaal 50 procent van de totale begroting tot 15.000 euro per aanvraag. Voor activiteiten langer dan zes maanden zijn er subsidies van maximaal 75 procent van de totale begroting tot 75.000 euro per aanvraag. Daarnaast stellen we deze maand nog een subsidieregeling open voor kleine ondernemingen die zich naar een meer kansrijke plek willen verplaatsen.”