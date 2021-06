Steeds meer jongeren doen hun zegje

Uit de onlangs verschenen voortgangsrapportage Samen Stad Maken blijkt dat jonge Utrechters zich online in groten getale mengen in onderwerpen die hen raken. (Foto: Bert Nijenhuis)

Utrecht - Om ervoor te zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan wat er in Utrecht gebeurt, zijn er verschillende participatiemogelijkheden. Omdat jongeren en twintigers hierin lange tijd ondervertegenwoordigd waren, is de gemeente een half jaar geleden het online platform DenkMee gestart. Met succes, want sindsdien zijn er meer dan 21.000 reacties binnengekomen op veertien gepubliceerde projecten.

Door Bert Nijenhuis

Het bestuur van de snelst groeiende grote stad van Nederland wil inwoners een belangrijke rol geven bij uiteenlopende ontwikkelingen. “Utrecht is een inclusieve en betrokken stad”, zegt Anke Klein, wethouder participatie. “Vanuit de drie speerpunten ‘inclusiviteit’, ‘betrokkenheid’ en ‘samen wijzer worden’ bevorderen we de participatie van burgers bij gemeentelijke plannen en activiteiten. Dat vinden we belangrijk, want samen word je wijzer en samen maken we de stad Utrecht.”

Met het actieprogramma Samen Stad Maken wil de gemeente op verschillende manieren een zo groot en divers mogelijke groep mensen betrekken. Het online participatieplatform DenkMee is hieruit een van de meest recente participatiemogelijkheden. Uit de onlangs verschenen voortgangsrapportage Samen Stad Maken blijkt dat jonge Utrechters zich online in groten getale mengen in onderwerpen die hen raken.

Zo bleek bij de peiling over de tijdelijke terrasuitbreiding 36 procent uit de leeftijdscategorie 18-29 jaar zijn mening te geven. Bij peilingen over het Jaarbeurspleingebouw en de omgevingsvisie Jaarbeurs was dat respectievelijk 51 en 46 procent. Wethouder Klein is blij dat zoveel jongeren en twintigers willen meedenken. “Zij zijn niet langer ondervertegenwoordigd in participatieprocessen. Dat was precies de reden om het platform te starten.” Om de participatie in de stad verder te verbeteren gaat de gemeente het actieprogramma Samen Stad Maken uitbreiden. Zo wordt onderzocht hoe de jeugdvertegenwoordiging voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 18 jaar inclusiever kan worden. Aanleiding hiervoor is een brief van een Utrechtse jongere die oproept een kinderburgemeester aan te stellen. De gemeente gaat in elk geval alvast de huidige kinder- en jeugdraden aanvullen met andere vormen van jeugdvertegenwoordiging. Zo kunnen nog meer kinderen meepraten.

Dat er een groeiende behoefte is aan participatie blijkt ook uit de wijkplatforms die steeds meer vorm krijgen en de samenwerking tussen de bewonersorganisaties en de gemeente. Met het project Beter in de Buurt wordt sneller en slagvaardiger ingespeeld op kwesties, problemen en kansen die zich in de Utrechtse buurten voordoen. Het gaat daarbij zowel om inrichtingsvraagstukken als situaties in het sociale domein. Uit een bewonersenquête in 2019 bleek dat 22 procent van de Utrechters participeerde om het beleid, de plannen en activiteiten van de gemeente te beïnvloeden.